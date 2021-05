Da Forza Italia a Fratelli d’Italia, dall’Udc a Cantiere Popolare, naturalmente senza dimenticare Diventerà Bellissima tutti intorno al tavolo del presidente della Regione per l’atteso vertice di maggioranza che si sarebbe dovuto tenere già la scorsa settimana. Ma al tavolo ci sono anche degli assenti che si chiamano Lega ed Mpa.

La foto del vertice sui social

La foto che conferma sui social il vertice segretissimo, che segreto invece non era mai stato, la posta Giampiero Cannella. Per Fratelli d’Italia oltre allo stesso Cannella al tavolo c’è anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese, naturalmente c’è Gianfranco Miccichè che parla per tutta Forza Italia, per Cantiere Popolare il neo coordinatore Massimo Dell’Utri, per l’Udc Decio Terrana, per Diventerà Bellissima ci sono Gino Ioppolo e Giuseppe Catania.

Il vertice era atteso fin dalle prime avvisaglie della pace fra Musumeci e Miccichè, una pace tornata dopo un incontro nella stanza del Presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona. “Torna a splendere il sole all’interno dell’Assemblea regionale siciliana” era la frase che circolava lo scorso 23 aprile. O almeno torna il sereno nel cielo di Palazzo dei Normanni era l’espressione usata da più di un componete della maggioranza dopo la seconda puntata dell’incontro confronto dentro Forza Italia e in parte della maggioranza. Ma in quel caso non si era trattato di un vertice di maggioranza ma di una serie di incontri fra uomini di punta quasi esclusivamente azzurri.

E dopo quegli incontri e il caffè della pace doveva seguire il vertice di maggioranza mai, però, convocato fino ad oggi.

I grandi assenti

Così una richiesta di incontro arrivava, una settimana dopo, da Cantiere Popolare nell’annunciare il nuovo Grande centro in via di costituzione. Un mandato conferito al neo coordinatore di Cantiere Popolare Massimo Dell’Utri al termine della riunione dei coordinatori provinciali e degli organismi del partito.

E adesso il vertice arriva anche se la ‘scusa’ formale è la legge di riforma dei rifiuti di cui occorre discutere subito. ma i temi politici sono al centro anche se le assenze pesano e a andranno valutate quando si capirà quali sono stati gli argomenti al centro di un confronto che potrebbe essere solo il primo di una piccola serie