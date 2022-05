La Cisl Fp ha una nuova sede decentrata a Palermo. La Federazione Cisl del pubblico impiego di Palermo e Trapani è operativa, oltre che negli storici uffici di Piazza Castelnuovo, anche quelli di via Pietro Platania, nel quartiere Villa Tasca.

Ieri l’inaugurazione della nuova sede decentrata

A inaugurare la nuova sede sono stati ieri il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci, il segretario generale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana e il segretario della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera.

Ottimo risultati alle elezioni Rsu

La Cisl Fp Palermo Trapani alle ultime elezioni Rsu ha ottenuto 8590 voti attestandosi come primo sindacato.

“Abbiamo rilevato che la maggior parte dei nostri iscritti abita o lavora nelle zone limitrofe a Villa Tasca e per consentire una migliore fruizione dei nostri uffici abbiamo scelto di aprire una sede in questo quartiere” hanno commentato Lorenzo Geraci, il segretario generale Cisl Fp Palermo Trapani e Maurizio Petriccioli, segretario generale della Cisl Fp, che sottolineato come l’impegno della Cisl sia oggi fortemente orientato verso il rafforzamento del sindacato di prossimità. “Siamo una comunità sociale – hanno aggiunto – sempre più radicata nei territori e nei posti di lavoro, con l’obiettivo di rappresentare i bisogni e le speranze dei lavoratori e dei cittadini”.

Cisl Scuola primo sindacato a Palermo

La Cisl si conferma primo sindacato nel mondo della scuola a Palermo aumentando anche i voti ottenuti rispetto a quattro anni fa, e conferma con un ottimo risultato la sua posizione nelle istituzioni scolastiche trapanesi. Il dato emerge dalle elezioni Rsu della Scuola che si sono svolte dal 5 al 7 aprile. I dati dello scrutinio, del voto espresso negli istituti statali dai docenti e dal personale Ata assegnano il primato alla Cisl Scuola in 200 scuole della città e della provincia di Palermo. A Trapani il sindacato si conferma secondo nelle settanta scuole della città.