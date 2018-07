Dopo il raduno regionale che ha visto a Pergusa il Presidente Musumeci confrontarsi con centinaia di giovani, si costituisce ufficialmente in provincia di Palermo il movimento giovanile di Diventerà Bellissima.

I giovani musumeciani guidati dal Palermitano Domenico Bonanno, si organizzano e si radicano sul territorio.

Grande entusiasmo e tanti under 30 presenti alla prima riunione organizzativa del movimento. “Diventerà Bellissima si conferma in forte crescita in ogni parte della Sicilia, riscuote un fortissimo consenso tra i giovani, che hanno sempre più voglia di mettersi in gioco per il bene della nostra terra”.

Queste le parole di Bonanno coordinatore regionale, eletto in rappresentanza della provincia di palermo, il quale esprime grande soddisfazione per la voglia di partecipazione dei giovani presenti: “Studenti, professionisti, giovani imprenditori ed anche diversi consiglieri comunali hanno già aderito. Segnale tangibile della bontà del nostro progetto e della sana voglia di politica che hanno i giovani. Quantità e qualità per un movimento giovanile che sarà la marcia in più di Diventerà Bellissima. Un sincero ringraziamento va a questi splendidi ragazzi che, nonostante tutto, continuano a credere nella buona politica, siamo noi giovani l’unica speranza di riscatto per questa terra”.

Nominati anche i primi responsabili del coordinamento provinciale: Emanuele Cocchiara responsabile organizzazione e comunicazione, Giacomo Maniscalco responsabile ambiente e territorio, Giuseppe Davì responsabile scuola, Oriana Terrasi responsabile Università, Giuseppe Fiumefreddo responsabile politiche territoriali ed enti locali, Sefy Aiello responsabile cultura e turismo, Antonino Pavone responsabile Lavoro ed imprenditoria giovanile e Nunzio Domenico Pravatà responsabile salute e politiche sociali.