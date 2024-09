Nel giorno del 41° anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone – vittima di mafia e di femminicidio, il 23 settembre 1983 nel quartiere Arenella a Palermo, l’Associazione Millecolori Onlus presenta, lunedì 23 settembre alle ore 10.00, il nuovo spazio “Empowerment Lab” per le donne e la rete “RI.Nasci” presso la sede del Centro Antiviolenza Lia Pipitone sito all’interno del bene confiscato alla mafia in via Ammiraglio Persano 46/52 a Palermo.

Lia Pipitone era una ragazza libera e moderna che viveva in un contesto retrogrado e maschilista. Venne uccisa per essersi ribellata a quel potere che non tollerava per una donna, per la figlia di un boss, la libertà di decidere. Il suo omicidio, avvenuto il 23 settembre del 1983 durante una finta rapina, fu deciso – secondo le sentenze che hanno visto la condanna dei boss Vincenzo Galatolo e Antonino Madonia – all’interno dell’organizzazione, in ossequio alle regole ferree imposte dalla cultura patriarcale mafiosa dalla quale Lia aveva osato affrancarsi.

Opportunità per le donne vittime di violenza

Uno spazio che intende offrire opportunità di lavoro e crescita professionale alle donne necessarie per sottrarle alla spirale della violenza rendendole indipendenti soprattutto economicamente dal proprio partner. “L’Empowerment Lab ­sarà un luogo di incontro, di formazione e creatività, di prevenzione dall’esclusione sociale per le donne, che vuole ridare colore alla loro speranza attraverso il fare e la condivisione, rendendole indipendenti tramite l’acquisizione di competenze professionali”, dichiara la responsabile di Millecolori e del Centro Antiviolenza Lia Pipitone, Adriana Argento.

Evento per ricordare Lia Pipitone

Nel corso dell’evento si esibirà il cantautore Marco Raccuglia con il suo brano “La stanza di Lia”, liberamente tratto da un testo di Mari Albanese, docente, scrittrice e presidente della Commissione Cultura dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo, che modererà l’evento.

Partecipanti all’evento

Saranno presenti: i familiari di Lia Pipitone; Edy Tamajo (assessore regionale Attività Produttive); Marcello Longo (presidente Ottava Circoscrizione); Nicola Glorioso (vicepresidente Ottava Circoscrizione); Mari Albanese, Alessandro Amore, Alessandro Benincasa, Giusi Chinnici, Emanuele Marino e Salvatore Palumbo (consiglieri Ottava Circoscrizione); Mariangela Paglino (coordinatrice U.O. Servizio Sociale di Comunità dell’Ottava Circoscrizione); Laura Amodeo (RUP dell’Azione POC_PA_I.3.1.I Area Politiche Socio Sanitarie); Margherita Tomasello (vicepresidente Confcommercio Palermo e presidente Gruppo Terziario Donna); Sicilbanca; Georgia Chondrou (CESIE ETS – Progetto T-ESSERE PONTI); Clara Triolo (Coordinamento provinciale LIBERA Palermo).

