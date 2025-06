I carabinieri della stazione di Monreale, con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e il cane antidroga “Aaron”, hanno arrestato di un uomo di 63 anni sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nel corso di una perquisizione in casa dove c’era un impianto di videosorveglianza e alcuni cani a protezione dell’abitazione hanno trovato dentro una dispensa alcuni contenitori in plastica utilizzati per le sorprese degli ovetti Kinder pieni di droga. Sono stati trovati 61 grammi di cocaina e 8 di crack. In casa c’erano 1300 euro.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Controlli a San Giuseppe Jato

I Carabinieri della stazione di San Giuseppe Jato, con il supporto dell’unità Cinofila Palermo di Villagrazia, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, mirata al contrasto dell’illegalità, ha come obbiettivo principale la prevenzione e repressione del fenomeno della guida in stato di ebrezza e l’uso di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività i militari hanno denunciato un 22enne e un 33enne, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi o oggetti ad offendere.

Nel corso delle perquisizioni, uno degli indagati è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno della tasca del pantalone, mentre l’altro, grazie al fiuto del cane antidroga “Ron”, è stato colto con 90 grammi di cocaina e 7 di hashish.

Sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Palermo 6 persone, di età compresa tra i 21 e i 55 anni, perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

Complessivamente, durante il servizio sono state identificate 71 persone, controllati 42 veicoli ed eseguite 5 perquisizioni. Sono state inoltre elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano nella tutela della sicurezza pubblica, attraverso una presenza costante e capillare sul territorio.