concerto ad ingresso libero

Secondo appuntamento per “Natale a Palermo” la rassegna di dieci concerti nelle chiese, organizzata dai club service Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist. Cartellone che quest’anno festeggia il decennale e propone appuntamenti in palazzi, chiese, oratori, pescati dall’immenso patrimonio palermitano.

Questa sera alle 19,30 nella bellissima chiesa della Pietà alla Kalsa, ritornerà un ensemble affezionato del festival come il Coro Incontrovoce dell’Accademia corale Henri Farge diretto da Fabio Faia, proporrà un concerto immerso nell’atmosfera natalizia. Musiche di Miskinis, Gjielo, Fauré, Bach, Whitacre e Saint Saëns; accompagnano dei testi recitati da Giuseppe Mongiovì. Due classici natalizi come “Tu scendi dalle stelle” e “Stille Nacht” saranno proposti nell’arrangiamento di Vito Mandina. Ingresso libero.

PROGRAMMA

Mateo Flecha: Riuriuchiu

Ola Gjeilo: Ubi Caritas

Johann Sebastian Bach: Jesus Bleibetmeine Freude, BWV 147

Arr. Angelo Mazza: Kalanda Fotòn

Vito Mandina: Dilectus Meus

Boris Ord: Adam Layibounden

Veinticinco de Dicembre (canto tradizionale spagnolo)

Eric Whitacre: The Seal Lullaby

Tu Scendi dalle Stelle (arr.Vito Mandina)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine

Stille Nacht (arr.Vito Mandina)

L’Accademia corale “Henri Farge” opera a Palermo dal 2010; è diretta da Fabio Faia in collaborazione con il soprano Emanuela La Porta (tecnica vocale), Vito Mandina (pianista accompagnatore e compositore) e Antonio Di Rosalia (arrangiatore e chitarrista). All’interno dell’accademia, il coro polifonico Incontrovoce si è fin da subito cimentato con un vasto repertorio per coro a cappella misto o femminile e con accompagnamento strumentale, che spazia dal gregoriano al pop, toccando tutti i generi e stili. Si è esibito in numerosi festival ed eventi tra Palermo, Agrigento, Messina e Trapani, collaborando anche con orchestre e strumentisti del territorio. Nel 2017 con l’Orchestra Giovanile della Calabria, il coro e l’orchestra dell’Accademia si sono esibiti in cattedrale a Palermo diretti da Ferruccio Messinese.

PROSSIMO CONCERTO. Una fisarmonica da sola è bellissima, ma in quintetto è straordinaria: venerdì (28 dicembre) alle 19 nella chiesa della Catena, l’ensemble Virtuose Flaire – formato dai fisarmonicisti Salvatore Vitale, Francesco Puglisi, Giuseppe Sirena, Giuseppe Mazzara, Alessio Di Dio – eseguirà musiche di Piazzolla, Mozart, Biscardi e Battiston.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Di Natale a Palermo è promotore il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono gli altri club service, Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, e le associazioni Volo, Zonta Palermo Triscele e I.D.E.A. hub, Ande; con il contributo della “Settimana delle Culture”, e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana. In collaborazione con le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che ha inserito la rassegna in Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Direzione artistica di Gaetano Colajanni