l'iniziativa di poste italiane e croce rossa

Si è concluso poco prima di Natale, con l’ultima tappa all’Ics “Rita Borsellino” di Palermo, il progetto siciliano con i postini di Babbo Natale e “Ri-giochi@mo”, iniziativa di solidarietà che insieme a Poste Italiane e Croce Rossa “dona” una seconda vita ai giocattoli.

Quattro in totale gli istituti scolastici siciliani che hanno partecipato. Tra questi, oltre all’Ics “Rita Borsellino” anche il “Terzo Circolo Didattico San Nicolò Politi” di Adrano, il “Lombardo Radice Donano” di Caltanissetta e il “IV Circolo Giovan Battista Quinci” di Mazara del Vallo.

Ma non è tutto. In pochi giorni sono arrivate 180 mila letterine che i cosiddetti “Postini di Babbo Natale” hanno consegnato tramite i 155 Uffici Postali della provincia di Palermo e le 600 cassette rosse di impostazione.

In questo 2020 segnato dalla pandemia globale Poste Italiane ha deciso di rinnovare l’appuntamento con la tradizione e raccogliere “speranze e desideri” dei bambini.

Come ogni anno, sono migliaia le missive che i portalettere intercettano nel circuito postale e alle quali Babbo Natale risponde con un pensiero.

Molte le frasi e i pensieri dedicati all’emergenza sanitaria: “Caro Babbo Natale come stai, il virus è arrivato anche da te? I tuoi elfi stanno bene?”, “Quest’anno il regalo più grande saranno la compagnia e l’amore delle persone che amiamo”.

Navigando fra le pagine del sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it sarà possibile scaricare

i disegni da colorare e stampare la lettera di risposta di Babbo Natale.

E’ stata anche attivata l’App “Zen e Zero” (disponibile su Google Play e Apple Store) con il cooking game più divertente delle feste. Per ciascun partecipante, la missione sarà quella di scoprire se il sapore del Natale è lo stesso in tutto il mondo, grazie ai due chef di Babbo Natale, Zen e Zero, che aiuteranno i bambini durante il gioco.

Il progetto, che ha come sempre una finalità educativa e sostenibile, quest’anno ha lo scopo di sensibilizzare grandi e piccoli sul tema della corretta alimentazione.

Per questo Poste Italiane ha deciso di sostenere Unicef e tramite il link presente sia sul sito che sull’App sarà possibile donare una piccola somma per garantire latte e alimenti terapeutici ai bambini che ne hanno bisogno.