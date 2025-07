Testa Dell’Acqua, 15 luglio 2025

Comunicato stampa

Domenica 20 luglio, ore 18:00

@ Meraki Testa Dell’Acqua

Natural Symphony (UK) – per la prima volta in Italia – LIve Set al Tramonto

Per la prima volta in Italia, Meraki è lieto di ospitare Natural Symphony, sound & light artist londinese di fama internazionale che trasforma le vibrazioni delle piante in musica elettronica dal vivo.

Con il suo alias Joey Dean, Natural Symphony ha portato in tutto il mondo un progetto artistico e scientifico che fonde bio-feedback, musica elettronica multigenere e sound healing. Le sue performance – a metà tra concerto, installazione e rito collettivo – hanno già conquistato festival e spazi come Glastonbury Festival, The Barbican, BBC Radio 1 e il Chelsea Flower Show e la settima scorsa presso Outernet London per l’installazione multimediale di BICEP.

Il suo prossimo disco sara’ prodotto da Carl Cox.

Il DJ set al tramonto a Meraki sarà un’esperienza sonora immersiva, un invito ad ascoltare la natura con altri sensi e lasciarsi attraversare dalla sua energia vitale.

L’evento si svolgerà all’aperto, nella cornice naturale degli Iblei.

Sarà disponibile una griglia comune per chi desidera portare e condividere il proprio cibo.

Luogo: associazione meraki testa dell’acqua, Associazione Meraki Testa Dell”Acqua, snc, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

Artista: Natural Symnphony (UK)

Info:

Natural Symphony è un progetto artistico multimediale con sede nel Regno Unito che fonde arte, musica e natura in modo innovativo. Utilizza i ritmi biologici naturali di piante e alberi per creare musica elettronica dal vivo, accompagnata da installazioni immersive di suono e luce.





Cosa fa Natural Symphony:





Musica “guidata” dalle piante: bassline, melodie e suoni d’effetto generati dai segnali bioelettrici delle piante, ideali per performance Techno, Drum & Bass o meditazione.





Installazioni sensoriali: luci, laser e proiezioni 3D orchestrate in tempo reale dalle piante stesse.





Esperienze immersive: meditazioni sonore e sessioni terapeutiche con suoni “naturali” generati dalle piante.





Talk e workshop: incontri sul rapporto tra umanità e natura.





Attivismo ambientale: una parte dei proventi finanzia progetti di riforestazione, in collaborazione con Tree Nation e Agami Records a sostegno della foresta amazzonica.





Progetti recenti e futuri:





HUMAN:NATURE – mostra prevista per il 2025, accompagnata da un album omonimo.





Performance live in festival come Glastonbury Shangri-La e il Chelsea Flower Show.





Nuove esperienze audio-visive come “Sound & Light Bath” e “The Natural Synthesizer”, con merchandising sostenibile.





In sintesi:





Natural Symphony è un pioniere del bio-feedback artistico, dove le piante diventano strumento musicale e scenografico, con uno scopo ecosostenibile. Un’esperienza multisensoriale che celebra la musica generata dalla natura, promuovendo al contempo azioni concrete per l’ambiente.









