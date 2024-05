In occasione del trentaduesimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, la Rete per la cultura antimafia nella scuola, cui aderiscono 139 istituzioni scolastiche della Sicilia, organizza una tre giorni di attività.

Le iniziative

Martedì 21 maggio alle ore 9.30 all’Istituto Superiore Pio La Torre di Palermo (via Nina Siciliana, 22) il convegno “Lotta alla mafia: attuazione della Costituzione e ruolo della Magistratura”.

Mercoledì 22 maggio alle ore 8.30 al PalaOreto – un torneo di palla-prigioniera che coinvolgerà 400 bambine e bambini di quarta e quinta primaria delle scuole IC Margherita Hack, IC Cruillas, IC Nazario Sauro, IC Pirandello – Borgo Ulivia, IC De Amicis Da Vinci, IC Giuseppe Scelsa, DD Gabelli.

Giovedì 23 di maggio dalle ore 9.30 davanti il Tribunale di Palermo, insieme all’Ordine degli Avvocati e all’Associazione Nazionale Magistrati canti, studentesse e studenti di 56 scuole si alterneranno in letture di poesie, rappresentazioni teatrali e performance artistiche.

Alle ore 11.45 a Piazza della Memoria una delegazione di studenti, docenti e dirigenti scolastici parteciperà al momento di solenne ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta organizzato dai magistrati e dagli avvocati di Palermo in toga. A seguire catena umana seguire abbraccio al Palazzo di giustizia.

Oltre alle tre iniziative direttamente organizzate dalle Rete ci saranno altre cinquanta iniziative organizzate, in autonomia, da singole istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete, a conferma che la memoria della strage di Capaci rappresenta un momento di grande rilevanza per le scuole italiane e siciliane.

Il programma di lunedì 20 maggio

A Palermo Direzione Didattica Aristide Gabelli ore 10:00. gli alunni e le alunne delle classi quarte e quinte della scuola, incontreranno Roberta Gatani, nipote di Paolo Borsellino e autrice del libro:” Cinquantasette giorni. Ti porto con me alla Casa di Paolo”. All’I.C. Colozza-Bonfiglio incontro- dibattito alunni della secondaria con l’avvocatessa Antonella Sapienza dal titolo ” La famiglia primo centro di legalità”.

A Trabia, all’I.C. Giovanni XXIII alle ore 9,30: Incontro degli alunni con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, dott.ssa Lia Sava.

A Trapani all’I.C. Gian Giacomo Ciaccio Montalto: premiazione al cineteatro Ariston del concorso “Scelgo la non violenza” organizzato dal Kiwanis Trapani. La scuola verrà premiata come prima classificata tra le scuole secondarie di primo grado per l’inno musicale “Scelgo la non violenza” composto dal docente Gianfranco Favara insieme ad alunni della scuola secondaria.