Saracinesche abbassate, strade sempre più buie e un tessuto economico cittadino che rischia di sfaldarsi. Per lanciare un segnale forte alle istituzioni e chiedere interventi immediati, anche Confcommercio Palermo scende in campo e aderisce alla “Giornata delle Chiavi”, la mobilitazione nazionale nata per accendere i riflettori sulle gravi ricadute della desertificazione commerciale e promuovere la rigenerazione urbana.

L’appuntamento è fissato per lunedì 16 novembre alle 9.30 a Palazzo Comitini. La Giunta provinciale dell’associazione di categoria, guidata dalla presidente Patrizia Di Dio, incontrerà il sindaco Roberto Lagalla. Non sarà un semplice confronto istituzionale: i vertici di Confcommercio porteranno con sé, simbolicamente, una grande chiave. Un gesto dal forte valore evocativo per rappresentare la volontà di riaprire il commercio cittadino, riaccendere le vetrine e rimettere in moto l’economia locale attraverso un patto di responsabilità condivisa tra amministrazione e imprese.

Il grido d’allarme: “Ogni vetrina spenta rende le strade meno sicure”

Il quadro tracciato dall’associazione dei commercianti è preoccupante e richiede un cambio di passo immediato per tutelare le attività esistenti, favorire nuove aperture e restituire vitalità ai quartieri del capoluogo siciliano.

“Centinaia di aziende del commercio al dettaglio, in questi anni, sono state costrette ad arrendersi – denuncia la presidente Patrizia Di Dio – e ogni vetrina che si spegne ci consegna strade più buie e meno sicure. Non vogliamo restare a guardare e il senso di questa giornata è quello di costruire insieme il futuro di Palermo, riaccendendo le vetrine spente e rimettendo in moto l’economia cittadina”.

Per Di Dio, la soluzione passa necessariamente attraverso una sinergia reale tra pubblico e privato: “La chiave del futuro del commercio non può essere nelle mani di uno solo: dobbiamo tenerla insieme e insieme trovare le soluzioni per invertire questa tendenza. Salvare gli esercizi di vicinato significa salvare Palermo”.

Le proposte sul tavolo e la mobilitazione in provincia

Durante il faccia a faccia con il primo cittadino, Confcommercio Palermo non si limiterà alla denuncia, ma sottoporrà a Lagalla un pacchetto di proposte concrete. Il documento prende le mosse dal PAT (Piano d’Azione Territoriale) e punta a individuare strategie mirate per arginare la chiusura dei negozi di prossimità e favorire il rilancio economico e sociale della città.

La mobilitazione non riguarderà soltanto il capoluogo, ma coinvolgerà anche l’area metropolitana. Nella stessa mattinata di lunedì 16 novembre, infatti, un’iniziativa analoga si terrà a Termini Imerese: il direttivo locale di Confcommercio, guidato dal presidente Gaetano Alioto, incontrerà la sindaca Maria Terranova per consegnare simbolicamente la chiave del commercio e avviare un confronto sul futuro delle attività locali.