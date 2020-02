Undici palermitani contro quattro giovani dello Sri Lanka

“Sei un negro di merda devi pisciare al tuo paese. Pezzo di merda, sporco negro”. E’ iniziata così l’aggressione razzista ai danni di un giovane dello Sri Lanka residente a Palermo la notte del 27 ottobre.

In piazza Leonardo Sciascia uno dei quattro giovani singalesi che stavano passeggiando ha orinato nei pressi sotto un albero. Almeno quattro giovani palermitani hanno iniziato ad urlare.

Uno dei palermitani ha colpito al volto con un pugno continuando ad urlare ed insultare la vittima. Per cercare di sottrarsi all’aggressione il giovane singalese e gli amici hanno cercato di riparo nel minimarket in via Casella. L’aggressione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza.

Si vedono undici giovani che armati di spranghe e bastoni picchiano i cittadini dello Sri Lanka che si trovavano all’interno. Solo l’intervento della polizia ha evitato che gli aggressori oltre ad un anello strappato dal dito di uno degli aggredito si portassero via il computer e le telecamere che avevano ripreso il pestaggio razzista.