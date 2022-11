La ministra Santanchè lascerà questo compito

Mentre ancora si attende l’ufficialità per l’investitura della delega alla protezione civile, il neo ministro Nello Musumeci potrebbe incassare un’ulteriore compito. L’ex presidente della Regione potrebbe infatti avere anche la delega al Balneari, che quindi avrebbe compiti delicatissimi tra cui quelle delle concessioni balneari. Parliamo di una delega pesante e che garantisce ampia visibilità sul piano politico. Questi compiti dovrebbero essere lasciati dalla sua attuale assegnataria, la ministra Daniela Santanchè, per potenziali motivi di “conflitto d’interessi”.

I conflitti d’interesse

Musumeci quindi potrebbe trarre vantaggio da questo imbarazzo politico sorto all’interno dell’esecutivo del governo Meloni. Infatti questa delega fa parte integrante, convenzionalmente, al ministero del Turismo che è stato per l’appunto assegnato alla Santanchè. Se non fosse che in questi giorni si è posto il problema che la stessa parlamentare, giunta oramai alla sua quinta legislatura, è in affari con il noto imprenditore Flavio Briatore. La parlamentare ha delle quote societarie nella gestione di un lussuoso stabilimento balneare. Da qui nasce l’evidente conflitto d’interessi.

Da ministero “inutile” a ricco

Le cose potrebbero quindi totalmente ribaltarsi per Musumeci, finito nell’occhio del ciclone delle polemiche per aver accettato un ministero che in tanti definivano inutile perché sostanzialmente vuoto di poteri. Si è alluso al fatto che Musumeci abbia avuto in realtà una sorta di scatola vuota. Deleghe, si dice, non realmente incisive. Per la prima volta è stata assegnata una delega al “mare” anche se alla fine la guardia costiera viene diretta dal ministro Matteo Salvini essendo stata incardinata come responsabilità al ministero delle Infrastrutture. L’altra delega assegnata è stata quella al Sud ma anche qui qualcuno ha storto il muso. Perché la Coesione territoriale in realtà è andata all’altro ministro Raffaele Fitto.

La voce sulla Protezione civile

Nei giorni scorsi è emersa la voce che Nello Musumeci dal governo Meloni, potrebbe avere la delega alla Protezione civile. Sono gli ultimi rumors che trapelano da Palazzo Chigi, si sussurra che a breve potrebbero essere assegnate ulteriori deleghe rispetto a quelle che già erano state distribuite nei giorni scorsi.