Il sindaco di Polizzi “La situazione non è più accettabile"

Disagi nella viabilità sulla provinciale 119 che da Polizzi Generosa porta a Piano Battaglia. Per il sindaco Gandolfo Librizzi “non è più accettabile che la strada sia colma di neve e non sgomberata per la mancanza di mezzi della Città metropolitana” che costringe la Forestale a usare il proprio.

“Il problema si ripete ogni fine settimana”

“Ogni fine settimana – aggiunge Librizzi – si ripete un problema che vive da anni nel periodo invernale e bisogna affrontarlo una volta e per tutto. La strada che da Portella Colla fino a dopo la cava di Santa Croce è aperta è transitabile, non è formalmente chiusa quindi, non può lasciarsi piena di neve senza che sia anche utilizzata come via di emergenza per tutte le macchine che arrivano da Piano Battaglia da e per Piano Zucchi o Petralia”.

“Bisogna trovare soluzione”

Prosegue: “Il punto allora sta alla radice: bisogna trovare una soluzione perché le strade siano per tempo sgombre e che, ci sia un servizio di spalaneve efficiente all’inizio della stagione, anche perché in questo periodo questo crea un disastro. Ci sono macchine che arrivano da ogni angolo della Sicilia e si trovano bloccate all’ingresso di Polizzi Generosa o impantanate in mezzo alla neve nelle varie direzioni per raggiungere Piano Battaglia, questo non è più accettabile”.

I sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio di Piano Battaglia (Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Isnello e Collesano) si sono riuniti presso l’assessorato regionale Territorio e Ambiente per mettere a punto un piano d’intesa risolutivo affidato ad una gestione in house, nella fattispecie a ‘Palermo Energia’.

Nei giorni scorsi, escursionista recuperata a Piano Cervi

Nei giorni scorsi, intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione di Palermo, per recuperare un’escursionista colta da malore mentre partecipava ad un’escursione con le ciaspole nella zona di Piano Cervi a Piano Battaglia.

La donna, una palermitana di 51 anni, faceva parte di un gruppo che stava percorrendo un sentiero innevato, quando ha accusato una fitta dolorosa all’inguine che non le ha consentito di proseguire. I suoi compagni hanno contattato il numero di emergenza del SASS, attivo 24 ore su 24, fornendo le coordinate per raggiungere l’infortunata.

Sul posto è stata dirottata una delle due squadre in servizio nella vicina località montana di Piano Battaglia in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento in sinergia con l’Asp di Palermo che garantisce il funzionamento della guardia medica, il 118 e la Croce Bianca che mettono a disposizione le autoambulanze.

I tecnici del SASS sono stati trasferiti al bivio di Portella Colla a bordo del gatto delle nevi della Protezione civile poi, con ciaspole e sci ai piedi, hanno raggiunto l’infortunata che è stata caricata su una speciale barella sked da neve e trasportata per oltre un chilometro e mezzo fino alla strada provinciale, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118.