I mezzi spargisale in azione

La neve la scorsa notte è caduta abbondantemente anche a bassa quota nel palermitano. Diversi i punti nelle autostrade e nelle statali dove stanno lavorando i mezzi dell’Anas per rimuovere neve e ghiaccio da fondo stradale. Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargi sale nelle strade di competenza.

Come sempre accade la neve è caduta abbondantemente sulla Palermo Catania nella zona di Lercara Friddi e sulla statale Palermo Sciacca a Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali nella zona delle Madonie.



Nel comune di Valledolmo le scuole a causa delle neve le scuole sono chiuse.

Ieri la neve è caduta sopra i 1000 metri, imbiancati i comuni di Petralia Soprana e Geraci Siculo. Temperature in picchiata: 10 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri, a Gangi registrato lo zero termico, temperature sotto lo zero a Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo.

A Piano Battaglia la neve è caduta durante le prime ore della mattina di San Valentino, qualche centimetro, che ha imbiancato tutto il pianoro ma nonostante tutto gli impianti di risalita quest’anno tra emergenza Covid e contenzioso sulla gestione delle piste rimarranno quasi sicuramente chiusi.