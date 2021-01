Le previsioni nell'Isola

Dalle prime ore di domani la formazione una depressione sul Golfo Ligure, in graduale trasferimento sul Tirreno meridionale, determinerà un consistente aumento della ventilazione, dapprima sulla Sardegna, in estensione alle regioni tirreniche del Sud. Nel contempo, il richiamo di aria più fredda dai Balcani porterà locali nevicate sulle regioni centro-meridionali, fino a quote collinari in serata sul medio versante adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile prevede dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione a Sicilia e Calabria meridionale, con mareggiate sulle coste esposte. Dal pomeriggio di domani si prevedono nevicate sparse al di sopra di 600-800 metri su Basilicata e Calabria, con apporti al suolo generalmente moderati e dalla sera al di sopra di 200-400 metri su Marche, Abruzzo e Molise, in estensione alla Puglia, con apporti al suolo generalmente deboli.

In Sicilia le condizioni meteo saranno caratterizzate dall’instabilità per tutto il corso della mattinata con un peggioramento dal pomeriggio e dalle ore serali. Neve oltre i 1000m sulla Sicilia invece. Venti moderati dai quadranti settentrionali, salvo rinforzi lungo il litorale campano, temporanea rotaziona SSO. Mari generalmente molto mossi.

Lunedì – Al Nord: Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse soltanto su

Triveneto ed Emilia Romagna. Attese nevicate sui confini alto atesini. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo

molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche con precipitazioni su Abruzzo e Molise. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Sud: In questa giornata il tempo sarà più instabile su Sicilia e Calabria dove si avranno locali temporali e nevicate sopra i 4-500m. Sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso.

Martedì – Al Nord La giornata sarà caratterizzata dalla possibile presenza di nebbia sulla Pianura Padana, da un peggioramento del tempo sulla Liguria e da un cielo parzialmente nuvoloso sui monti. Centro: Tempo in peggioramento sulla Toscana centro-settentrionale con cielo molto nuvoloso o coperto. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Venti di Libeccio. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con nubi sparse sulle coste campane. Venti deboli da direzioni variabili.