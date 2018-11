Nevica, quasi a sorpresa, a Piano Battaglia. la temperatura nella notte ès cesa sotto lo zero per attestarsi, poi, poco sopra lo zero in giornata. la conseguenza è stata una nevicata non fitta ,ma persistente.

Attualmente a Piano Battaglia si registrano solo 5 centimetri di neve insufficienti per pensare all’avvio delle attività invernali ma comunque un bello spettacolo pe rla località che torna innevata per la gioia degli occhi in questo periodo.

Nelle foto tratte dalla pagina facebook Piano Battaglia (Madonie), le strade innevate e la più nota e colorata costruzione in legno della località montana all’internod el parco delle Madonie.

Al momento no si registrano disagi per la circolazione anche se poco distante il maltempo ha causate frane come a Polizzi Generosa mentre in città, a Palermo non sono mancati gli allagamenti