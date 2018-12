Le Amministrative del 25 novembre

A pochi giorni dal risultato che lo ha proclamato primo cittadino di Palazzo Adriano, Nicola Granà è già al lavoro dando priorità alle emergenze ma anche cercando di guardare in prospettiva. Il neo sindaco è pronto con la sua squadra che ufficializzerà stamattina.

Tre assessori che accorperanno diverse deleghe. Granà manterrà per sè quella al Personale ed ai Lavori Pubblici. Lo affiancheranno Pasquale Cuzzonaro che si occuperà di Territorio e Ambiente, Agricoltura e Protezione Civile oltre che di Bilancio. A Michelangelo Cammarata andrà la delega a Turismo, Spettacolo e Attività Culturali. Infine Aurelia Granà si occuperà di Politiche Sociali e Sanità. Il presidente designato del consiglio comunale sarà Alessandra Pizzitola.

Grana parlando con BlogSicilia di questo avvio di percorso dice: “I primi giorni stanno andando bene visto che il Comune è stato lasciato bene con le casse apposto. Tra le prime emergenze abbiamo quella creata dall’alluvione: stiamo cercando di capire con l’ufficio tecnico i primi interventi da eseguire sulla viabilità sia nel centro urbano che fuori. Stiamo acquisendo documentazione anche sui lavori lavori pubblici da portare avanti con priorità. Complessivamente c’è da riorganizzare tutta la macchina comunale”.

Granà primo cittadino con il 68% dei consensi sfidando Giuseppe Alessi, sindaco già nei primi anni Duemila, si è affermato con la lista civica “SiAmo Palazzo Adriano” ma anche con l’esperienza di giovane che ha lavorato sul territorio nel settore turistico con un resort a conduzione familiare.

Su Palazzo Adriano due anni di commissariamento son pesati, ma a pesare è stata la causa di tutto questo: ovvero lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose nel 2016.

Oggi si volta pagina dice Granà nel segno “della riconciliazione”: “ai cittadini dobbiamo dare delle risposte nell’immediato, per esempio programmando attività anche per il periodo natalizio. Più in generale bisogna coinvolgere la popolazione affinchè si senta partecipe del cambiamento”.

Quando si parla di priorità il neo sindaco indica alcuni punti fondamentali: “la costruzione di una nuova elipista che sia abilitata al volo notturno e diurno. Oggi ne abbiamo una sola adibita al volo diurno cosicché se qualcuno si sente male di notte non abbiamo possibilità di trasferimento verso gli ospedali”.

Occhio puntato anche all’agricoltura e zootecnia favorendo chi vuole investire ma anche il settore turistico come fiore all’occhiello e traino per l’economia del territorio.