Nicolò Balini, videomaker bergamasco, ha girato il mondo raccontandolo sul suo canale YouTube conosciuto come HumanSafari. La scorsa estate ha fatto tappa in Sicilia visitando la zona sud orientale. “La cosa che mi colpisce di più della Sicilia è l’atmosfera e l’accoglienza e poi i sapori straordinari come il pistacchio” – dichiara il videomaker che ha deciso di intitolare il suo vlog “Il Paradiso esiste e si chiama Sicilia” proprio perché è rimasto estasiato dalle tante bellezze incontrate durante il suo tour.

Per Nicolò questa non è stata la sua prima volta in Sicilia “Ci sono stato già nel 2016, ma avevo visitato più a nord, tra Bagheria e Aspra”. Durante il suo tour ha avuto modo di assaggiare il “panino ca frittula” (panino tipico dello street food palermitano imbottito con interiora di vitello e maiale fritte) “La cosa che mi ha stupito è sapere che conteneva anche piccole cartilagini ma il sapore tutto sommato mi è piaciuto”.

Tra le ceramiche di Caltagirone ha avuto modo di vedere il simbolo della Trinacria “Mi è subito venuto in mente di tatuarmelo, così ho chiamato la mia tatuatrice, ma devo ancora decidere, non lo so ancora!”.