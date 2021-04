Alici, arance, olive e finocchi sono gli ingredienti principali

Campagnola, l’insalata siciliana che unisce mare e terra

Ospite della puntata, l’attore e cabarettista milanese Gianluca Impastato . Arriva a Trazzera direttamente dallo show tv Colorado.

. Arriva a Trazzera direttamente dallo show tv Colorado. Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Campagnola, la classica insalata siciliana è stata presentata a Trazzera, il cooking show girato nello stabilimento del birrificio Bruno Ribadi. Ospite della puntata l’attore Gianluca Impastato. Il fascino dell’attore milanese, ma di chiare origini siciliane, ha colpito ancora. Agli ordini dello chef Gianvito Gaglio, l’attore milanese ha preparato la classica insalata campagnola siciliana, rivisitata in stile gourmet. Come già successo nelle due precedenti apparizioni dell’attore a Trazzera, ancora una volta si è giocato di seduzione e cibo, in un divertente duetto tra Impastato e la conduttrice dello show, Sonia Hamza.

“Grazie per l’invito Sonia, sai che sono venuto solo per lo chef Gaglio e non per te”… ha esordito così Impastato per provocare la conduttrice. E siccome si parla di cucina, l’attore ha posto la fatidica domanda: “Sonia, hai mai cucinato per un uomo?” La risposta della Hamza è “sì”. Immediata la replica di Impastato che non aspettava altro: “è per questo che sei single?”.

Ecco gli ingredienti per la Campagnola

Tre finocchi

Due arance

Venti alici

Un mazzetto di finocchietto selvativo

60 grammi di olive denocciolate

200 ml aceto vino bianco

8 ravanelli

Origano

Sale, olivo evo e pepe rosa

La ricetta della Campagnola dello chef Gianvito Gaglio

Pulire le alici. Che vanno “scapuzzate”, ovvero private della testa. Levare anche il budello e la lisca. Marinare le alici aperte a libro con un pizzico di aceto e del pepe rosa. La marinatura deve durare almeno venti minuti. Questa tecnica consente una cottura morbida del pesce. A metà della marinatura girate le alici.

A questo punto dovete pelare i ravanelli che vanno poi tagliati a fettine, eliminando le parti più dure. Anche i finocchi vanno tagliati. Poi passate alla pulizia e al taglio delle arance. Ogni spicchio va tagliato a metà. Unite le arance e ravanelli in una scodella con olio, pepe e sale. Condite anche i finocchi con olio sale e pepe. Condite i finocchi con un po’ d’origano. Tagliate a metà le olive e conservatele in una ciotolina. A questo punto tagliate a metà le alici e formate dei rotolini. A questo punto si devono disporre tutti gli ingredienti nel piatto. La campagnola è pronta per essere gustata.