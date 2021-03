Guest star della puntata l'attore Gianluca Impastato

Chiacchiere e seduzione,lo show di Gianluca Impastato in cucina

Ospite della puntata, l’attore e cabarettista milanese Gianluca Impastato. Arriva a Trazzera direttamente dallo show tv Colorado.

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Chiacchiere e seduzione nella puntata di Trazzera andata in onda oggi. Il fascino dell’attore milanese Gianluca Impastato ha colpito ancora. Agli ordini dello chef Gianvito Gaglio, l’attore milanese si sarebbe dovuto improvvisare pasticciere e preparare il tipico dolce del carnevale. Ma alla fine a impastare e friggere ci ha pensato Sonia Hamza, la conduttrice del programma. Impastato e Hamza, per far divertire gli spettatori, hanno inventato un duetto a base di battute comiche e tecniche culinarie. Alla fine, per preparare l’impasto delle chiacchiere, il duo improvvisato ha riprodotto una delle scene cult del film romantico Ghost.

Grazie a questo link potete rivedere la puntata dedicata alle chiacchiere

Ecco gli ingredienti per preparare le chiacchiere

Farina 00 500 g

Zucchero 50 g

Burro 150 g

Uova 1

Marsala (secco o dolce) 150 gr

Lievito in polvere per dolci 1 cucchiaino

Sale 1 pizzico

Olio di semi (per friggere) q.b.

Zucchero a velo (per spolverare le chiacchere) q.b.

I passi per preparare le chiacchiere

Per la realizzazione di questi dolci dovrete procedere nel preparare un semplicissimo impasto. Basterà mettere tutti gli ingredienti in una ciotola tranne il burro, girate tutti gli ingredienti e iniziate a impastarli. Sciogliete il burro qualche secondo in forno a microonde e incorporatelo all’impasto, impastate fino ad ottenere un panetto compatto ed omogeneo. Stendere la pasta in sfoglie molto sottili, e ricavate dei triangolini con la rotellina dentata. Il rettangolino deve avere un taglio al centro, e un lato girato all’interno di esso. Formando delle chiacchiere non stese ma particolarmente friabili e croccanti. Riscaldate in una padella con bordi alti abbondante olio, riscaldatelo fin quando immergendo la punta di uno stuzzicadenti non sfrigola, se sfrigola è la temperatura adatta. Tuffate con delicatezza le vostre chiacchiere nell’olio ben caldo, lasciate dorate le chiacchiere siciliane con Marsala da entrambi i lati. Con una schiumarola togliete le cialdine, adagiatele su carta assorbente da cucina, per togliere l’olio in eccesso e spolveratele con zucchero a velo.