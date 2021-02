Un primo piatto che salva anche la linea

Farfalle di pasta, colorate per carnevale, una ricetta leggera e tutti sono felici

Per ritagliare le verdure a forma di coriandoli, potete utilizzare una cannuccia per bibita per avere tanti cerchietti tutti eguali

Per questa ricetta potete utilizzare delle farfalle di pasta secca colorata. Quelle rosse sono aromatizzate al pomodoro, quelle verdi agli spinaci

Le Farfalle sono uno dei formati di pasta preferito dai bambini. Con la scusa del Carnevale, ecco una ricetta per far mangiare le verdure ai più piccoli. Con la speranza di strappar loro un sorriso.

Questa ricetta è un primo piatto semplice e saporito, ricco di colori. Per sfruttare al massimo le potenzialità di questa ricetta, è meglio utilizzare una confezione di farfalle di pasta secca multicolore. Questa pietanza, inoltre, non è soltanto una dedica ai bambini. E’ perfetta anche per le diete ipocaloriche e per chi non vuole rinunciare alla pasta, ma pensa a mantenere la linea

Nel video allegato, vi proponiamo una versione più “adulta” di questa preparazione, con le verdure saltate in padella e poi maneggiate con la pasta. Nella versione del video, le verdure non sono ritagliate a forma di coriandolo, ma a striscioline.

Ed ecco gli ingredienti per queste farfalle di pasta carnevalizia (dosi per quattro persone)

320 gr. di pasta colorata

1 zucchina

1 carota

mezzo peperone rosso

2 cucchiai di olio evo

Parmigiano reggiano q.b.

sale q.b.

La preparazione di questa ricetta è molto semplice

Pulite le verdure e tagliatele a strisce, quindi mettetele a cuocere nel cestello per la cottura a vapore per una decina di minuti. Nel frattempo portate ad ebollizione abbondante acqua salata, versate la pasta e proseguite la cottura come da indicazione sulla confezione. Con l’aiuto di una cannuccia, sagomate i coriandoli di verdure dalle fettine di carota, di zucchina e di peperone. Scolate la pasta, mischiatela alle verdure e condite con l’olio a crudo. Alla fine potete condire con una leggera spolverata di parmigiano.

Una piccola informazione in più. Una porzione di questa ricetta apporta soltanto 338 kcal e offre un sostanzioso contributo in termini di proteine (11 per cento della razione giornaliera) e di carboidrati (71 per cento).