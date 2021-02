Si possono realizzare le forme più strane e divertenti

Carnevale, per i più piccoli ecco i biscotti da indossare..

Per preparare le maschere di pasta frolla bastano pochi ingredienti. La forma potete ottenerla usando della sagome o rifilando l’impasto a mano

Per decorare i biscotti usate del cioccolato fuso e poi guarnite con una pioggia di zuccherini colorati

Le Maschere di pasta frolla sono dei semplici biscotti di Carnevale da preparare per allietare le feste dei bambini. La cosa divertente è decorarli a piacere e crearli con le forme più strane. Questi dolcetti possono diventare anche un elemento decorativo per i party dei più piccoli. Una volta pronti e decorati, con dei nastrini (o dello spago per alimenti) possono essere appese in giro per casa.

Ecco gli ingredienti per le nostre maschere di carnevale di pasta frolla

200 g di farina

70 g di zucchero

70 g di burro

1 uovo

aroma alla vaniglia

50 g di cioccolato al latte o fondente

zuccherini a piacere

Per preparare questi dolcetti, seguite queste istruzioni

Lavorate la farina ed il burro a pezzetti in una ciotola, fino a quando non ottenete un composto dalla consistenza sabbiosa. Mescolate uovo e zucchero ed aggiungete alla farina, insieme all’aroma alla vaniglia. Lavorate fino ad ottenere un comopsto omogeneo. Avvolgete nella pellicola e mettete in frigo per mezz’ora. Stendete fino ad ottenere uno spessore di circa mezzo cm e ricavate le vostre mascherine.

Per creare la forma di una mascherina, potete usare dei tagliabiscotti oppure disegnare le sagome delle maschere su carta da forno, ritagliarle e appoggiarle sulla frolla, per poi rifilare con un coltello. Trasferite su una teglia rivestita di carta da forno. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria o al microonde e decorate i vostri biscotti. Cospargete con gli zuccherini e lasciate che il cioccolato si indurisca prima di sollevare le mascherine ed eliminare gli zuccherini in eccesso.