delusione a Palermo

Salta a Palermo il classico concertone di Capodanno. Dopo quello del 2020 e lo stop forzato delle restrizioni per contenere la pandemia da Covid, anche nel 2021 il concertone che si tiene nella piazza principale del salotto palermitano non ci sarà. Non c’entrano stavolta il Covid e le restrizioni legate all’emergenza sanitaria; il problema sarebbe infatti solo di natura economica visto che le casse del Comune di Palermo sono praticamente vuote e non è possibile spendere ulteriori somme. Niente concertone in piazza dunque e niente eventi per salutare il nuovo anno.

Niente bilancio e niente concerto

Alla base della decisione il fatto che a Palermo non è ancora stato approvato il bilancio di previsione 2021 e il Comune non può destinare alcuna somma all’organizzazione degli eventi. Sempre per lo stesso motivo, l’amministrazione comunale non ha potuto sostenere le spese per allestire un albero di Natale a piazza Politeama. Spese che sono state coperte da Confcommercio, Confartigianato-Casartigiani, Confindustria, Ance, Confesercenti, che avranno il supporto delle società partecipate del Comune.

Associazioni e organizzazioni salvano il Natale

Per quanto riguarda gli eventi del Natale in città, invece, si stanno organizzando i diversi quartieri, con una formula “fai da te“. Dal centro storico alle periferie, sono al lavoro i comitati di quartiere, con una serie di idee che vanno dai cartelloni agli spettacoli per i più piccoli. Il Comune potrebbe avere un ruolo di “regia”, in modo da evitare che le attività si sovrappongano.

Luminarie nelle tre città Unesco

Niente eventi e concerti ma luminarie come fa sapere Orlando, nella veste di sindaco metropolitano. “Le comunità del percorso Arabo Normanno sono unite anche in questo Natale in condivisione di festa e di richiamo dell’importante riconoscimento Unesco che comprende tra l’altro a Palermo la Cattedrale, la Martorana Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio e la Chiesa di San Cataldo, e i Duomi a Cefalù e Monreale“, lo ha dichiarato il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, che per il periodo di Natale 2021, d’intesa con i Sindaci di Monreale, Alberto Arcidiacono, e di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha disposto la realizzazione di un Progetto per la valorizzazione dei beni monumenti del Percorso Arabo Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Nei luoghi rappresentativi dei tre centri saranno allestite luminarie e addobbi natalizi.