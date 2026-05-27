Le tensioni nella maggioranza dopo il risultato elettorale ci sono ma la voce che qualcuno riporta di possibili elezioni invece è una bufala. Serve un chiarimento fra i partiti della coalizione e probabilmente servono chiarimenti anche all’interno dei singoli partiti ma nessuno sta pensando di mollare tutto. A confermarlo è il Presidente della regione renato Schifani: “Non vedo per quale motivo si dovrebbe votare prima. Le mie dimissioni non sono all’ordine del giorno perché sto lavorando e i risultati si vedono” ha detto il governatore intervistato dalla Tgr Rai Sicilia.

Schifani ricorda la mozione di sfiducia finita in un flop

Il governatore va oltre e ricorda come un tentativo di andare ad elezioni anticipate è stato già fatto in tempo abbastanza recenti ed è finito in una debacle: “Per non dire che la mozione di sfiducia presentata nei miei confronti lo scorso dicembre si è conclusa con un misero 21 a 46” ha ricordato Schifani.

“Lavorare bene – ha aggiunto – può suscitare da un lato qualche mal di pancia e dall’altro dare fastidio a qualcuno, visto che sto cercando, e ci riuscirò, di realizzare i termovalorizzatori”.

Forza Italia, Gennuso: “Bene Schifani, mantenere il focus sull’attività di governo”

“Le parole del presidente Schifani vanno nella direzione giusta: in una fase segnata anche dal confronto elettorale delle amministrative, credo sia importante mantenere il focus sull’azione di governo e sugli impegni assunti con i cittadini” dice, a stretto giro il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

“In particolare considero importante la determinazione mostrata sul tema dei termovalorizzatori, che rappresentano una delle infrastrutture strategiche per chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti in Sicilia e superare una logica emergenziale che dura da troppo tempo. È una scelta che richiede capacità di decisione e una visione di lungo periodo”.

“Adesso – conclude Gennuso – è il momento di mantenere le promesse e trasformare i programmi in risultati concreti. I siciliani ci chiedono di portare avanti i progetti annunciati e di dare risposte su temi che attendono da anni”.