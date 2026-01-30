Succede a Palermo nei pressi dell'ospedale Policlinico

Sono saliti su un silos che si trova nei pressi dell’ospedale Policlinico di Palermo i lavoratori della ex Manelli, la società che stava realizzando i lavori per il collettore fognario che da due mesi non prendono lo stipendio. Alla Manelli è subentrata la Cmc nell’appalto. In questa fase di passaggio con l’aggiornamento della nuova Associazione temporanea d’impresa i lavoratori sono rimasti senza salari.

“Abbiamo chiesto – dice Pietro Ceraulo segretario generale della Fillea Cgil Palermo – che il sub commissario faccia tutti i passaggi necessari per poter pagare gli stipendi e fare ripartire i lavori importanti per Palermo”.

Questa mattina una rappresentanza degli 80 lavoratori sono saliti sul silos per manifestare e chiedere l’intervento delle istituzioni.

“Dopo alcune ore gli operai sono scesi dal silos – aggiunge Pietro Ceraulo – il 9 febbraio è previsto un nuovo incontro e speriamo che in quella sede possano essere rià risolti tutti i nodi di questo delicato passaggio societario”.