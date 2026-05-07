La musica e la poesia di Fabrizio De André tornano protagoniste a Palermo con lo spettacolo “Pa NINÈ INGIULLA canta DE ANDRÉ & orchestra Brancaccio”, in programma domenica 10 maggio alle ore 18.30 al Teatro Politeama.
Sul palco salirà Ninè Ingiulla, accompagnato dall’orchestra “Brancaccio”, per riproporre il celebre concerto che segnò l’ultimo tour del grande cantautore genovese. Uno spettacolo che riporta il pubblico dentro uno dei momenti più intensi della storia della musica italiana.
Uno spettacolo che ricostruisce il concerto del 1998
L’evento rievoca infatti il concerto, entrato nella storia della musica italiana, andato in scena al Teatro Brancaccio di Roma nel febbraio del 1998, considerato ancora oggi una delle esibizioni simbolo dell’ultima stagione artistica di De André.
L’appuntamento palermitano non propone soltanto una sequenza di canzoni. L’obiettivo dello spettacolo è restituire l’atmosfera originale di quel tour che ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano.
Un viaggio nell’anima della musica italiana
Il progetto, “considerato dalla critica il miglior omaggio a Fabrizio De André in Italia”, punta a ricreare non soltanto il suono, ma anche la dimensione narrativa e poetica delle opere di De André.
Sul palco prenderà forma un percorso emozionale che attraversa testi, immagini e sonorità entrati nell’immaginario collettivo italiano. Ogni canzone riporterà alla luce personaggi, atmosfere e racconti capaci ancora oggi di parlare al pubblico con forza autentica.
Uno spettacolo che non è un semplice concerto, ma un vero viaggio nell’anima della musica italiana.
La formazione sul palco
Accanto a Ninè Ingiulla saliranno sul palco numerosi musicisti che compongono l’orchestra “Brancaccio”.
La formazione comprende:
- Vincenzo Zaami: pianoforte e trascrizioni
- Vito Mandina: tastiere e trascrizioni
- Katia Raineri: cori, violino e tromba
- Bruna Perraro: cori, flauto traverso e ottavino
- Emanuele Rinella: batteria
- Salvo Compagno: percussioni
- Daniele Guttilla: basso
- Antonio Putzu: fiati
- Duilio Virzì: fisarmonica
- Al Di Rosa: chitarre e guitalele
- Paolo Carrara: bouzouki, mandolino e chitarra 6&12 corde
- Davide Brambilla: tromba e fisarmonica
- Danilo Artale: violino, mandolino e tastiere
L’organizzazione dell’evento è firmata “IN THE SPOT LIGHT”, in collaborazione con Amici della Musica.
I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili online attraverso il circuito ufficiale 18Tickets.
Per l’acquisto con Carta Docente e Carta Cultura è possibile scrivere all’indirizzo: info@inthespotlight.it.
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