Nino Caleca, noto avvocato penalista e giudice del Cga oltre che ex assessore regionale, torna aslla regione o meglio, stavolta, al Parlamento siciliano. E’ stato, infatti, nominato consulente della Commissione regionale antimafia. La conferma è arrivata dal presidente della commissione stessa, Antonello Cracolici.

“Il presidente dell’assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha autorizzato questa commissione antimafia ad avvalersi della sua collaborazione, a titolo gratuito – si legge nella nota speditadal Presidente Cracolici – per la redazione di una proposta di buone prassi da promuovere nell’ambito delle procedure previste dal nuovo codice degli appalti“. Dunque sarà questo il campo di azione di Caleca, che lavorerà a stretto contatto con i membri della commissione.

Chi è Nino Caleca

Nino Caleca è nato a Pantelleria nel 1955. È stato assessore regionale all’Agricoltura del governo Crocetta nel 2014. Avvocato penalista e responsabile dell’ufficio studi giuridici della Legacoop Sicilia. Insieme è stato autore, per la casa editrice Istituto Poligrafico Europeo, del saggio Perché è stato ucciso Pio La Torre? (2012).

E proprio con Pio La Torre ha collaborato per anni. Caleca è cresciuto infatti a pane e politica, prevalentemente di sinistra. Del Pci siciliano è stato dirigente con incarichi fino alla metà degli anni Ottanta. Gli anni segnati dalla morte di La Torre, assassinato nell’aprile del 1982.

Molti politici e giornalisti tra i suoi clienti da avvocato

Una carriera, quella politica, passata tra le fila di sinistra, e anche nella sua carriera professionale, quella da avvocato, Caleca nel corso della sua ormai quarantennale esperienze trascorsa tra le aule giudiziarie non ha mai abbandonato, in un certo senso, la politica, Più precisamente, è la politica che non ha abbandonato lui, con i protagonisti della scena regionale che si sono affidati a lui come avvocato.

A cominciare dall’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, Calogero Mannino, Alessandro Pagano, Lino Leanza, Nino Dina, fino ad Antonino Fontana ex sindaco di Villabate. Politici dunque di tutti gli schieramenti, destra o sinistra non importa, che hanno contato solo sulle sue capacità professionali.

