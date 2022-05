L'intervista a Frassica

L’artista siciliano Nino Frassica è il protagonista con la Los Plaggers Band del concerto-cabaret che andrà in scena dal 20 al 28 maggio prossimo al teatro “Al Massimo” di Palermo. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale che trascinerà il pubblico in un’atmosfera di grande festa di memoria musicale, con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

“Ho due cuori per Messina e Palermo”

“Uno spettacolo dove ne succederanno di “cozze” e di crude, fatto da musicisti professionisti. Ci sarà molto cabaret, si ride, si piange e ci si commuove. Venire a Palermo è come venire a Messina. Sento il richiamo. Palermo è la mia seconda città dopo Messina. Ho due cuori, Messina, Palermo”.

Il pubblico protagonista dello spettacolo

Nino Frassica sarà accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio e vedrà protagonisti oltre a Frassica, anche Ivano Girolamo, al piano e voce, e ancora Natale Pagano alle tastiere, Umberto Bonasera, alla chitarra, Fabrizio Torrisi al sax, Eugenio Genovese al basso e Paolo Bonasera alla batteria. Protagonista sarà anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc….

Ieri il debutto dello show

Il debutto ieri, 20 Maggio. Si replica poi sabato 21 alle 17.15 e alle 21.15, e poi domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 alle 17.15, mentre venerdì 27 alle 21.15, e si chiude sabato con il doppio spettacolo, previsto alle 17.15 e alle 21.15.