Con l'attore anche il commissario per l’emergenza covid Alberto Firenze

Anche l’attore siciliano Nino Frassica scende in campo per sensibilizzare al vaccino anti Covid-19. In un video condiviso su Facebook, il comico dice: «Mi sono stancato. Ogni sera, al Telegiornale, dicono che la Sicilia è l’ultima Regione per numero di vaccini. Fra l’altro, Messina è l’ultima fra le città siciliane. Mi sono stancato. Basta. Voglio scendere in campo, non da solo: facciamoci ‘sto vaccino. Perché io, essendo ignorante, come il 99,99%, non so bene cosa c’è dentro il vaccino, com’è fatto… Pfizer, Johnson, neanche so come si scrivono… ma, essendo ignorante però non stupido, seguo le persone intelligenti, cioè la scienza, perché mi fido, perché storicamente ha dimostrato di avere salvato tante vite umane. Quindi, vado appresso a loro e mi vaccino e invito a vaccinare».

L’appello, poi, viene rafforzato dal commissario per l’emergenza Covid di Messina Alberto Firenze: «Mi sono stancato anch’io… di ancora accettare un fatto legato alla scarsa vaccinazione. Noi abbiamo l’occasione, l’opportunità di evitare i tanti ricoveri in ospedale, in terapia intensiva: il dato che oggi è più lampante è il fatto che il 100% dei soggetti ricoverati in terapia intensiva sono soggetti non vaccinati; poi, se il 98% dei soggetti in degenza ordinaria è ricoverato per il Covid-19 e non vaccinato, non capisco allora perché ancora abbiamo dubbi a vaccinarci. Abbiamo la necessità di essere sicuri e di essere liberi, l’occasione ce l’abbiamo: vacciniamoci tutti».