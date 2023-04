Nell’ultimo concorso dell’11 aprile

La Sicilia torna a sorridere grazie al Lotto con due vincite. Nel concorso dell’11 aprile vinti 102 mila euro. la fetta più importante spetta a Nissoria, in provincia di Enna, dove è stata centrata una vincita da 95mila euro. A questi si aggiungono altri 7 mila euro conquistati a Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 308,8 milioni dall’inizio dell’anno.

Altra vincita lo scorso 1 aprile

Nel concorso del 1° aprile un fortunato giocatore di Palermo era riuscito a centrare un’altra vincita pari a 64.500 euro. Ma è stata grande gioia e festa anche alla tabaccheria Mannino, al civico 42 di piazza Leoni a Palermo. Bottiglie stappate per una vincita registrata al SuperEnalotto nell’ultimo concorso del 28 marzo 2023. Il fortunato giocatore che è riuscito a centrare il “5” si è aggiudicato per la precisione 74.187 euro.

Lo scorso ottobre un’altra vincita

Non è la prima volta che la dea bendata bacia un cliente della tabaccheria Mannino. Lo scorso 8 ottobre, sempre con il SuperEnalotto, messa a segno una vincita di 135mila euro.

Vincita da un milione al 10eLotto a Caltanissetta

Anche il 10eLotto ha premiato la Sicilia. Di recente un fortunato giocatore di Caltanissetta è riuscito a centrare un 10 da 1 milione di euro, vincita che rientra tra le più alte del 2023. Subito dopo i 2,5 milioni di euro conquistati lo scorso 21 gennaio a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, e a quelli vinti a Telese Terme, in provincia di Benevento, il 28 febbraio scorso.

Il 18 gennaio la doppietta

Doppietta al 10eLotto in Sicilia lo scorso gennaio. A Ragusa centrata la vincita più alta del concorso, un 5 “Doppio Oro” da 30mila euro, mentre a Palermo si festeggia con un 6 “Doppio Oro” da 6mila euro. La Sicilia ha festeggiato con il 10eLotto anche nel concorso del 30 dicembre. Un giocatore di Porto Empedolce, in provincia di Agrigento, ha centrato una vincita da 50 mila euro con un 9 Oro.

Like this: Like Loading...