Un ritorno a Palermo per l'ex manager di Kpmg

Andros Basket Palermo, una volta archiviata la promozione in Serie A1, pensa già al futuro e lo fa in grande con un nuovo organigramma societario. Così la società sportiva palermitana di dota di esperti e tecnici di spessore. Tra i nomi prestigiosi scelti dal presidente Adolfo Allegra c’è quello di Giuseppe Scimone, meglio conosciuto nel capoluogo come Peppino, che torna a Palermo con l’incarico di direttore generale della Andros Basket Palermo.

Peppino Scimone è un commercialista e revisore contabile in pensione e in passato ha ricoperto cariche apicali nella Kpmg. Dopo il suo rientro a Palermo ha fondato, insieme ad altri imprenditori, la struttura che ospita i campi di padel alla Favorita.

Dal 1981 fa parte della Kpmg una delle più importanti società di revisione contabile italiane per cui è dirigente dal 1987. Dal 1993 è socio e fino al 2005 è stato responsabile degli uffici di Palermo e Catania. Scimone è stato, inoltre, responsabile per l’Italia dell’Audit Financial Institution dal 2002 al 2007 e responsabile dell’area centro-sud e del Financial Sector Italia meridionale dall’ottobre 2006. Dal 2007 è vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. E’ stato anche professore universitario a Messina e Palermo.

Ora a Scimone il presidente dell’Andros Palermo ha voluto affibbiare il ruolo di direttore generale. Assieme a Scimone il presidente Allegra ha nominato il nuovo consulente tecnico della società Gianluca D’Antoni e un nuovo dirigente responsabile delle giovanili, Marco Brancato.