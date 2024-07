Ufficializzata oggi la nuova giunta comunale di Bagheria a guida del sindaco Filippo Maria Tripoli. Dopo il risultato plebiscitario dello scorso 9 giugno, oggi, 1 luglio 2024, il primo cittadino della Città delle Ville e del Gusto ha presentato alla stampa e ai numerosi presenti in sala Fumagalli-Martorana (già nota come sala Borremans) la nuova compagine giuntale.

Tra poco anche il settimo

Il sindaco ha annunciato che, per il momento, sono 6 gli assessori nominati e nei prossimi giorni si procederà alla nomina del settimo. Confermati Daniele Vella (Sarà migliore – Si cambia) che rivestirà nuovamente anche il ruolo di vice-sindaco e si occuperà di Bilancio e Tributi, Beni e Attività Culturali e Servizi Legali, Emanuele Tornatore (Bagheria Città aperta) che rientra in Giunta dopo una staffetta con Francesco Gurrado (Bagheria al Centro) , anche egli assessore del nuovo corso e Giuseppe Tripoli (Base popolare) che dovrà gestire le deleghe del SUAP, Diritti degli animali e Rifiuti; a Gurrado toccherà gestire Turismo, Personale, Decoro Urbano e pubblico ed Energia e Ambiente, mentre Tornatore tornerà ad occuparsi di Politiche Sociali e socio-sanitarie, giovanili e della famiglia, Beni comuni e amministrazione condivisa, Periferie: riqualificazione e rigenerazione, Inclusione e Pari opportunità, Rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose e Protezione Civile.

Le novità della nuova Giunta riguardano la quota rosa: entra in giunta la consigliera più eletta della lista Base Popolare, Antonella Insinga (Base Popolare) che ha già ricoperto il ruolo di consigliera comunale nella precedente consiliatura e gestirà le deleghe della Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Sport, e Vincenzo Mineo (Uniamo Bagheria) che avrà la delega dei Lavori Pubblici inclusi i Servizi a rete.

Le deleghe

Le deleghe sono tutte indicate nella determinazione sindacale n. 22 del 1 luglio 2024 già pubblicata all’albo pretorio on line. Tutte le altre deleghe non indicate resteranno in capo al primo cittadino che tra le più importanti manterrà per sé la polizia municipale e sicurezza, il decentramento del Borgo marinaro di Aspra, la Programmazione, la Comunicazione, informazione e Innovazione tecnologica.

Durante la cerimonia di presentazione il primo cittadino di Bagheria ha tenuto a ribadire che la sua è una coalizione civica ed ha voluto ringraziare tutti gli uomini e le donne che hanno fatto parte della precedente Giunta.

