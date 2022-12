REGIONE

È iniziata la seduta odierna dell’assemblea regionale siciliana, presieduta da Gaetano Galvagno. In aula presente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Intanto, in mattinata l’Ufficio di Presidenza dell’Ars ha nominato i tre vice segretari. Nello specifico si tratta di Turi Pecoraro, che avrà il ruolo di vicario, Fabrizio Anselmo e Mario Di Piazza, mentre il segretario generale resta Fabrizio Scimè. Il Collegio dei Questori dell’Ars, riunito dal presidente Giuseppe Geremia Lombardo, ha assegnato gli uffici ai gruppi parlamentari.

Palmeri capo di gabinetto

E’ Filippo Palmeri il capo di gabinetto del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Palmeri assume anche il ruolo di responsabile della sala stampa. L’Associazione stampa parlamentare siciliana augura buon lavoro a Palmeri per la nomina e per il contestuale ruolo di responsabile della sala stampa di Palazzo dei Normanni. «La collaborazione con la Segreteria generale e con la Presidenza dell’Ars per la Stampa parlamentare è un aspetto fondamentale – dice Alfredo Pecoraro, presidente dell’Associazione cronisti parlamentari – il Consiglio sta lavorando a tante iniziative e avere al fianco l’Assemblea non è solo importante ma necessario per potere raggiungere gli obiettivi: primo fra tutti quello di dare ai cittadini una informazione puntuale delle attività che si fanno all’interno del Palazzo».

I vicepresidenti

La vice presidenza dell’Assemblea siciliana è andata al M5s, con Nuccio Di Paola che ha ottenuto 35 voti su 68: ben 5 in più del totale dei deputati delle opposizioni (11 M5s, 11 Pd e 8 gruppi De Luca). L’altro vice presidente è Luisa Lantieri (Fi), che ha ricevuto 32 voti. Una scheda nulla.

I deputati segretari

I tre deputati segretari sono Riccardo Gallo Afflitto (Fi), Giuseppe Galluzzo (FdI) e Serafina Marchetta (Dc nuova). Alla seconda tornata hanno votato 44 deputati, Marchetta ha ottenuto 27 voti. E c’è chi fa notare, con un pizzico di malizia, che ha ottenuto più voti di quelli ricevuti alle elezioni regionali nella lista della Dc Nuova a Trapani: appena 25. Marchetta, moglie del segretario regionale Udc Decio Terrana, è stata comunque eletta all’Assemblea perché inserita nel listino del presidente Renato Schifani.