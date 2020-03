Rimanere a casa in questi giorni può fare riscoprire abitudini e ritualità che la frenesia della vita quotidiana ci ha fatto dimenticare. Riscoprire per esempio il valore del tempo e della lentezza, di un buon caffè condiviso la mattina con tutta la famiglia o gustato il pomeriggio leggendo un libro in poltrona.

In questa direzione si muove l’attività messa in campo da Morettino, storica torrefazione palermitana, che ha lanciato l’iniziativa “Morettino a Casa Tua” per potenziare il servizio di consegna a domicilio e dare la possibilità a tutti di rimanere a casa e ricevere nel giro di poche ore il proprio caffè preferito. In questo modo il caffè artigianale appena tostato arriva direttamente dalla storica torrefazione di San Lorenzo ai Colli fino alle abitazioni dei clienti.

La campagna è dedicata a Palermo, in questa fase, ed offre l’opportunità di servire tutta la provincia in tempi brevissimi, grazie alla disponibilità di un team di giovani palermitani che stanno dando il massimo per accontentare le centinaia di richieste che stanno arrivando in questi giorni.

La consegna a domicilio è gratuita per tutti gli over 65 così da permettere agli anziani – la categoria che risulta attualmente essere quella più a rischio contagio – di potere ordinare il proprio caffè e vederselo consegnato senza stress a casa e senza alcun costo aggiuntivo. Per tutti gli altri consumatori la consegna è gratuita solo se l’ordine del caffè è superiore ai 30 euro. Per coloro che non raggiungono questa soglia ( 30 euro di ordine) il prezzo della consegna è comunque molto accessibile: soltanto 2 euro come contributo del servizio logistico.

Ordinare e ricevere a casa la selezione di caffè Morettino preferita è quindi semplicissimo: la storica torrefazione siciliana si è organizzata per ricevere contatti ed ordini telefonici (via telefono fisso al n. 091 6715072 e Whatsapp al n. 351 7347072). L’ email cui rivolgersi per informazioni è info@morettinocialding.it o coloro che desiderino acquistare via web potranno utilizzare l’apposito servizio e-commerce pubblico sul sito dell’azienda siciliana.

In poche ore i Coffee Specialist di Morettino consegneranno il caffè nelle case di tutti i consumatori che privilegiano un caffè di qualità e avranno aderito all’iniziativa. E’ possibile ricevere direttamente a casa tutte le selezioni di caffè artigianale Morettino secondo le abitudini di consumo di ciascuno: dal macinato fresco per moka al caffè in grani, al caffè con una tostatura morbida macinato per estrazioni a filtro, fino alle le cialde universali e le capsule compatibili con tutti i principali sistemi di macchine Espresso. I più affezionati clienti del Club Morettino potranno inoltre scegliere tra le tante selezioni della linea di cialde compostabili Morettino “Espresso al Quadrato”.

L’invito che Morettino fa a tutti è quello di valorizzare questa “pausa” dalla frenesia della nostra quotidianità, per riscoprire il valore del tempo e il rito di condividere insieme alla famiglia un buon caffè. Riscoprire antichi piaceri come il profumo della caffettiera al mattino, il cui aroma riempie tutta la casa invitando al risveglio i propri cari una nota di serenità all’inizio della giornata. Divertirsi gustando con il giusto tempo un Espresso, assaporandone il profilo sensoriale che caratterizza le differenti miscele o le monorigini Morettino. Fino a scoprire nuovi metodi di estrazione del caffè, come quelle a filtro, che danno vita a caffè da meditazione molto aromatici, molto simili al mondo degli infusi da bere il pomeriggio leggendo un libro in poltrona o lavorando davanti al pc.

Morettino si è da sempre contraddistinta anche per l’impegno in numerose iniziative di natura sociale in città e sta collaborando in questi giorni per azioni di supporto e raccolta fondi a favore degli ospedali della Sicilia e di alcune virtuose realtà aziendali siciliane che hanno stanno attivando nuove linee di produzione di presidi sanitari come le mascherine, destinando una parte del ricavato della campagna “Morettino a Casa Tua”.

In ultimo, Morettino sta inoltre supportando i medici eroi siciliani, donando il caffè nei reparti degli ospedali di tutta l’Isola più coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19.