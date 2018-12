L'episodio è avvenuto in Curva Sud allo stadio Renzo Barbera

Ismaele La Vardera bersaglio di insulti, giovedì scorso, a Palermo, allo stadio durante la partita Palermo-Ascoli. Il giornalista delle Iene e autore del film documentario “Italian politics for dummies” è stato insultato mentre si trovava in curva sud per seguire il match.

L’episodio si è verificato a metà primo tempo, quando La Vardera, che sedeva nel settore superiore insieme ad alcuni familiari e amici, tra cui dei bambini, si è spostato nel settore inferiore per raggiungere il bar per acquistare una bibita. “Non vogliamo sbirri in curva, te ne devi andare” alcune delle frasi rivolte a La Vardera che dopo l’uscita del suo film di denuncia nei cinema di tutta Italia è stato anche messo sotto vigilanza dinamica, una misura di protezione, intensificata dopo aver denunciato il nipote del boss Gino Abbate, Antonino Abbate,registrato a sua insaputa mentre proponeva la vendita di un pacchetto di 300 voti del quartiere della Kalsa a 30 euro l’uno.