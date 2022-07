Con 110 e lode

Classe 1923, Giuseppe Paternò ha quasi 100 anni, due figli, quattro nipoti e ancora la voglia di imparare di un ventenne. Così, dopo altri due anni di studi all’Università di Palermo oggi si è laureato in Studi filosofici e storici. Dopo la triennale conseguita nel 2020 ha completato anche la magistrale.

Per lui 110 e lode

Giuseppe deve essere un esempio per tutti. Ha completato la triennale perfettamente nei tempi, e con ottimi voti, una media di 29.80. Adesso anche la magistrale con tutti 30 e lode. Il risultato finale è stato di 110 e lode.

Neanche pandemia e lockdown hanno rallentato il suo percorso

Neanche la pandemia e il lockdown hanno rallentato il suo percorso. Stavolta la discussione è avvenuta in presenza. Giuseppe Paternò era bravissimo. Ma viveva al Capo a Palermo. Famiglia povera con sette fratelli.

In gioventù, niente superiori ed università, a 30 anni il diploma di geometra

Nonostante i voti brillanti, il padre decise che doveva andare al lavorare. Niente superiori e niente università. Subito a lavorare come fattorino e poi per le Ferrovie. Solo a 30 anni Giuseppe da esterno riesce a prendere il diploma da geometra alla scuola serale.

Poi ha coltivato la sua passione per la scrittura, ha anche pubblicato un libro. Grazie ad un filosofo torinese conosciuto a Chianciano ha iniziato a studiare filosofia. Nel 1984 è andato in pensione da allora non ha smesso di leggere e studiare. E oggi finalmente corona il suo percorso di studi.

Nel 2021, Angelo Censoplano raggiunse il traguardo ad 89 anni

Lo scorso anno nonno Angelo Censoplano ha conseguito all’età di 89 anni la laurea magistrale in “Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine” del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo. Il laureato ha discusso la tesi dal titolo “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti”, di cui è relatrice la prof.ssa Gabriella Marcatajo, docente del DEMS.