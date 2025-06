La “rossa” siciliana dalla voce “black”, Alessandra Salerno, artista di fama internazionale, “graffia” la scena dello Stand Florio per il secondo appuntamento di “Roots sessions”, di cui è ideatrice e curatrice per “Summer edition 2025”, sabato 28 giugno alle 21,30. Con lei, la sua “NoQuiet Women Orchestra”, la prima orchestra pop soul tutta al femminile d’Europa per un viaggio alla scoperta delle sue radici musicali da Da Rosa Balistreri alle canzoni del suo album intriso di magia e folk. “NoQuiet” pensato come un’unica parola che significa letteralmente no quiete, niente silenzio- dice Alessandra Salerno- Un progetto musicale con una connotazione politica e sociale ben precisa. Donne che non stanno in silenzio! La musica, la bellezza dell’arte a disposizione di un movimento femminista, che fa delle parole, della musica e degli arrangiamenti, una appassionata divulgazione di messaggi contro la violenza e per la parità di generi”.

Il biglietto, al costo di 15 euro, è acquistabile sul sito https://www.standflorio.it/calendario-appuntamenti/ , sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio. In alternativa è possibile acquistare nei punti vendita di Vivaticket. Per chi desidera seguire l’intero ciclo di “Roots Sessions”, è disponibile un abbonamento per i 10 appuntamenti al prezzo complessivo di 100 euro.

Lo Stand Florio, “gioiello” Liberty, restituito al suo splendore, aperto dal martedì alla domenica, dalle 19,00 in poi, è il luogo ideale per una cena, per un aperitivo o un cocktail sotto le stelle, accarezzati dalla brezza del mare tra gli aromi mediterranei del giardino dedicato a Donna Franca Florio.Info e prenotazioni al 351-5702022 o inviare email all’indirizzo eventi@standflorio.it

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Alessandra Salerno e la NoQuiet Women Orchestra

Prezzo: 15.00

