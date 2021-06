L'assessore regionale al Lavoro ha convocato tavolo permanente

“È uno schiaffo ai lavoratori e alle loro famiglie”. Così l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, commenta l’impugnativa della norma sulla stabilizzazione Asu da parte del governo nazionale.

“Norma voluta da governo Musumeci avrebbe chiuso odissea di 20 anni”

“Nonostante l’Unione europea bacchetti l’Italia sul ricorso al precariato e la Sicilia si sia allineata al dettato comunitario con una norma voluta dal governo Musumeci e inserita nell’ultima Finanziaria che avrebbe messo fine ad una odissea lunga 20 anni, quella degli Asu appunto, il governo nazionale ha pensato bene di impugnare la norma e impedire che 4571 lavoratori possano avere riconosciuti i loro diritti, per esempio un’aspettativa di pensione”.

“Non mi sarei mai aspettato un epilogo del genere”

Ed aggiunge: “Sin dalla prima richiesta di controdeduzioni e in ogni tavolo tecnico a cui abbiamo partecipato ho sempre manifestato, laddove fosse stato ritenuto necessario per la stabilizzazione di questi lavoratori, l’impegno del governo regionale a correggere eventuali contenuti della norma. Non mi sarei mai aspettato un epilogo del genere”.

Convocato tavolo permanente su problematiche Asu

“Ovviamente non ci rassegniamo – conclude Scavone –. Già per lunedì prossimo ho convocato il tavolo permanente sulle problematiche Asu dove insieme alle forze sindacali stabiliremo un percorso da seguire per permettere a questi 4571 lavoratori di raggiungere la dovuta stabilizzazione. La norma, a totale carico finanziario della Regione – giova ricordarlo – era stata approvata da tutte le forze politiche con il fattivo contributo dei sindacati proprio perché sulla pelle dei lavoratori non ci devono e non ci possono essere schieramenti di parte”.

Bloccata la stabilizzazione

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato dieci articoli della Finanziaria regionale stabilendo, di fatto, lo stop al percorso di stabilizzazione di 4500 precari Asu della regione, impiegati da oltre 20 anni, e bloccando gli avanzamenti di carriera del personale regionale. L’effetto maggiormente dirompente non è sui conti della Regione ma sul precariato. Per il Mef alla norma manca perfino la copertura finanziaria e violerebbe anche i principi costituzionali di parità fra i lavoratori.

Ma il vero tema è che la maggior parte di questi precari opera nelle amministrazioni comunali dell’isola e dunque la norma regionale sconfina nelle competenze statali “perché interviene, in via generale, nella materia degli enti locali” nonché “in materia di personale non regionale”.