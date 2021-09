Corona di fiori alla rotonda di Palermo

Questa mattina a Palermo manifestazione dedicata a Norman Zarcone, a 11 anni dalla sua tragica scomparsa. Dottorando di ricerca in filosofia del linguaggio, il giovane si tolse la vita in opposizione alle logiche di reclutamento dei ricercatori. L’evento si è aperto con la consueta commemorazione da parte del sindaco, Leoluca Orlando, e delle autorità con minuto di silenzio e deposizione di una corona di fiori sulla lapide che è stata posta presso la rotonda Norman Zarcone, snodo urbano di Palermo, a lui dedicato.

Le parole del sindaco Orlando

“La tragica fine di Norman Zarcone – ha affermato il sindaco Orlando – ci invita al rispetto dei meriti e quindi della persona umana. Norman Zarcone è stato vittima di una cultura dell’individuo e di egoismi che mortificano i meriti. A nome di tutta la città ringrazio Claudio Zarcone, padre di Norman, che fa dono del suo dolore all’intera comunità, a quanti ogni giorno si impegnano con sacrificio nel mondo del lavoro e spesso vedono mortificati i loro sforzi e i loro meriti. Occorrono modifiche legislative e riforme che riconoscano il valore di tanti giovani, ma serve ancora di più un cambiamento culturale per offrire ai giovani una prospettiva migliore. Ritrovarsi ogni anno insieme nella rotonda dedicata a Norman significa trasformare in impegno costante una scelta di ribellione che abbiamo il dovere di non dimenticare. L’invito all’impegno costante costituisce l’obiettivo della istituzione a Palermo da parte della Giunta Comunale della Giornata del merito nel ricordo di Norman Zarcone”.

Un Cd con 6 inediti

“Morire sognando” è il titolo che dà anche il nome a un Cd che è stato distribuito gratuitamente: un album con sei brani inediti, uno anche di Norman, eseguiti dalla Norman Zarcone Rock Orchestra. “Solo invettive e musica sono possibili nell’attuale contesto. Di appelli caduti nel silenzio tombale ne abbiamo fatti tanti, a tutte le istituzioni nazionali e regionali, oggi pertanto solo invettive e musica”, dice il padre.

Tanti eventi

In serata, ore 20,30 a Piazza Politeama, di fronte al Teatro, concerto per Norman con numerosi artisti e la Norman Zarcone Rock Orchestra. Il 18 settembre invece, presso il Circolo Trinacria dell’Addaura, concerto sempre nel ricordo di Norman: ingresso libero dalle ore 20,30 e norme anti-Covid rispettate in ogni dettaglio.