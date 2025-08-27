Sabato 30 Agosto 2025 | ore 18:00 – 23:00
“IF Sound Festival – Official Afterparty”
Elettronica ambient & tribale di qualità
L’Associazione culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua è lieta di presentare l’
official
afterparty dell’IF Sound Festival , un evento speciale dedicato alla musica elettronica di
ricerca e di qualità.
La serata, che si svolgerà sabato 30 agosto dalle 18:00 alle 23:00 nella suggestiva cornice
dell’uliveto con vista sulla valle infinita al tramonto, offrirà al pubblico un’esperienza unica tra
suoni, natura e convivialità.
Ospiti speciali a cura di IsulaFactory:
●
Cemento Atlantico (Italia)
●
Primeiro back2back Qoa (Argentina)
●
Bart Bell (Francia)
●
Traumesser (Berlino)
●
Visual & video art di Giuseppe Kastano (Sicilia)
Un pomeriggio e una serata all’insegna della contaminazione artistica, pensato come
incontro tra amici, viaggiatori e artisti residenti e non, immersi nel cuore degli Iblei.
Location: Meraki – Testa dell’Acqua (Noto)
Link alla mappa
Ingresso riservato ai soci | Info e adesioni:
Associazione culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua
www.lazytime.org/sicily
