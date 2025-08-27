Sabato 30 Agosto 2025 | ore 18:00 – 23:00‬

“IF Sound Festival – Official Afterparty”

‭ Elettronica ambient & tribale di qualità‬

‭ L’Associazione culturale no profit‬‭ Meraki Testa dell’Acqua‬‭ è lieta di presentare l’

‬‭ official‬

‭ afterparty dell’IF Sound Festival‬‭ , un evento speciale‬‭ dedicato alla musica elettronica di‬

‭ ricerca e di qualità.‬

‭ La serata, che si svolgerà‬‭ sabato 30 agosto dalle‬‭ 18:00 alle 23:00‬‭ nella suggestiva cornice‬

‭ dell’uliveto con vista sulla valle infinita al tramonto, offrirà al pubblico un’esperienza unica tra‬

‭ suoni, natura e convivialità.‬

‭ Ospiti speciali a cura di IsulaFactory:‬

●

Cemento Atlantico‬‭ (Italia)‬

●

‬‭ Primeiro back2back Qoa‬‭ (Argentina)‬

●

‬‭ Bart Bell‬‭ (Francia)‬

●

‬‭ Traumesser‬‭ (Berlino)‬

●

‬‭ Visual & video art di‬‭ Giuseppe Kastano‬‭ (Sicilia)‬





‭‭ Un pomeriggio e una serata all’insegna della contaminazione artistica, pensato come‬

‭ incontro tra amici, viaggiatori e artisti residenti e non, immersi nel cuore degli Iblei.‬

‭ Location:‬‭ Meraki – Testa dell’Acqua (Noto)‬

‭ Link alla mappa‬

‭ Ingresso riservato ai soci | Info e adesioni:‬

‭ Associazione culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua‬

‭ www.lazytime.org/sicily‬

Luogo: Testa Dell'Acqua, associazione meraki testa dell'acqua, snc, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Prezzo: 0.00

