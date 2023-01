Notte di lavoro in Commissione bilancio all’Ars. Dopo un doppio rinvio della Commissione, a tarda ora è arrivato il via libera ai primi due articoli della Legge di stabilità

Avanti a tappe forzate

“L’esame della legge di stabilità da parte della commissione Bilancio procede nei tempi concordati con l’Aula, mantenendo costanti le verifiche sulla legittimità delle norme e sulle necessarie coperture, con un concreto ascolto delle sollecitazioni che arrivano dalle opposizioni” conferma l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone. Era notte quando la commissione ha dato l’ok ai primi due articoli sui fondi destinati agli enti locali. “Un’importante novità prevista dalle norme – ha aggiunto Falcone – voluta dal governo Schifani e apprezzata dalla commissione, riguarda le erogazioni dei fondi di parte corrente: entro il 31 maggio saranno liquidate ai Comuni tre trimestralità sulle quattro dovute, una consistente iniezione di risorse indispensabili a garantire i servizi ai cittadini”.

Circa 400 emendamenti

Restano pendenti, però, oltre 300 emendamenti presentati dalle opposizioni. 191 sono solo quelli dei 5 stelle, 130 portano la firma dei deputati Pd, ma ci sono proposte di modifica anche dei gruppi di De Luca oltre agli emendamenti di maggioranza che, però, sono per lo più tecnici.

Approvato in giunta il rendiconto generale

Intanto, ieri, è arrivato il via libera in giunta regionale al rendiconto generale 2021 della Regione siciliana che avvia, di fatti, il percorso che porterà alla parifica davanti alla Corte dei Conti. Un passaggio formale che dovrà essere seguito dalla discussione in aula e poi dovrà concludersi davanti alla Corte dei Conti per la parifica, si spera, entro giungo, riportando ai tempi ordinari il percorso dei conti della Regione

Scende l’indebitamento regionale

“Il governo Schifani ha dato il benestare al Rendiconto 2021, mettendo nero su bianco numeri in chiaro miglioramento per la Regione. Voglio citare a titolo esemplificativo tre dati: l’indebitamento, rispetto al 2020, passa da 6,8 a 6,1 miliardi, mentre al contrario aumentano i pagamenti effettuati, da 18 milioni nel 2020 a 23,5 nel 2021. Ciò significa più liquidità e più risorse immesse nell’economia siciliana. Infine, aumenta anche la cassa corrente. Sono risultati su cui il governo regionale intende costruire un equilibrio finanziario sempre più virtuoso e certo” dice l’assessore all’Economia Marco Falcone, commentando l’approvazione del Rendiconto 2021 in giunta.

Archiviare stagione dei contenziosi

Si tratta di un tentativo di mettere ordine e avviare un percorso che archivi la stagione dei contenziosi con la Corte dei Conti.

“Stiamo mandando avanti – afferma il governatore Renato Schifani – un’azione decisa e proficua di regolarizzazione dei conti della Regione, grazie alla quale potremo essere reattivi rispetto alle esigenze sociali ed economiche della Sicilia. Inoltre, l’allineamento degli strumenti finanziari ci consente di fruire di opportunità quali il potenziamento della macchina amministrativa, attraverso lo sblocco delle nuove assunzioni, e la prospettiva di nuovi finanziamenti”.