la quinta edizione della manifestazione

In occasione della quinta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla invia un saluto ai tutti gli studenti siciliani che, già da questo pomeriggio, daranno inizio a numerose attività didattiche e d’intrattenimento, aprendo al pubblico le porte dei loro istituti.

“Desidero esprimere agli studenti e alle studentesse siciliane, ai loro docenti e ai dirigenti scolastici, il personale compiacimento per le attività che prenderanno vita nelle prossime ore. Questa iniziativa nazionale, nata in Sicilia per merito del professore Rocco Schembra di Acireale, anima ormai da cinque anni le aule e gli spazi delle istituzioni di istruzione superiore, coinvolgendo giovani, famiglie e cittadini nella promozione del valore della cultura classica, attraverso formule e performance sempre nuove ed attrattive.

Si tratta certamente di un evento innovativo ed utile a raccontare la bellezza della cultura umanistica e l’attualità del suo studio. Le parole e le opere dei protagonisti del mondo classico continuano, infatti, a fornirci strumenti indispensabili alla lettura del presente e allo sviluppo di un pensiero critico verso la realtà circostante. Fatti e avvenimenti che riguardano il nostro quotidiano, non possono che essere compresi alla luce di ciò che altri popoli e altri uomini, prima di noi, hanno sperimentato, conquistato e costruito, lasciando alle generazioni successive importanti eredità. È per questa ragione che confido nel grande successo dell’iniziativa e nella più ampia e coinvolgente partecipazione dei nostri giovani”.