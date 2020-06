Intervento dei vigili del fuoco e dei forestali

Una lunga notte di fuoco a Palermo e in provincia. I vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati per ore per spegnere le fiamme ad Acqua dei Corsari nella zona di Vicinale Carmine.

All’inizio dell’intervento sono stati i residenti che hanno scongiurato che le fiamme avvolgessero le abitazioni.

“Abbiamo chiamato più volte il numero unico e abbiamo chiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco – dice Mario Cenci residente della zona – Le fiamme hanno lambito le case e siamo stati noi ad evitare il peggio bagnando le pareti delle abitazioni e cercando di contrastare il fuoco. Non si capisce perché i vigili del fuoco sono arrivati tardi”.

Alla fine le fiamme sono state spente dopo ore di intervento. A Palermo per ore i vigili del fuoco sono stati impegnati anche nella zona del fiume Oreto.

La zona di via Oreto e della Guadagna è stata avvolta da una coltre di fumo che ha reso l’aria irrespirabile fino a tarda notte. Altro incendio molto vasto di nuovo nella zona industriale di Termini Imerese.

Le fiamme anche in questo caso hanno lambito le abitazioni. Anche in questo caso le squadre antincendio hanno operato per ore.