Da una parte fan impazziti, code per cercare di rubare una foto, selfie anche davanti ai pannelli che tentato di evitare il contatto fra i palermitani e l’area vip, dall’altra la città tappezzata di manifesti di protesta con scritte del tipo “Palermo non è il tuo salotto”. Fra luci ed ombre, provincialismo da un lato e stupidità dall’altro dei palermitani, si è consumata la notte della festa di Due Lipa e del marito Callum Turner.

E’ stata solo la prima parte di un evento in due step che oggi si concluderà a Villa Valguarnera a Bagheria, tutta riservata agli ospiti della coppia.

Zona blindata e proteste

In piazza Croce dei Vespri, in particolare sono comparsi i manifesti di proteste in italiano e in inglese. Una protesta contro la chiusura per riservare l’area agli invitati così come è stato riservato palazzo Ganci e la galleria d’arte Moderna per una visita privata

Piazza Croce Vespri chiusa per festa Dua Lipa

Ma proteste a parte c’è stato un grande schieramento di polizia per far rispettare la privacy della coppia e dei loro ospiti. Tutto blindato come un grande evento. Uno spiegamento di forze maggiore rispetto a quello degli eventi tradizionali, di una partita di calcio o di una manifestazione sportiva o di protesta, o un concerto.

La star si affaccia al balcone e manda in delirio i fan

Dua Lipa al balcone di Palazzo Ganci

I fan sono lontani, molto lontani ma impazziscono lo stesso quando la star si affaccia al balcone in abito bianco lungo. Gli ospiti sono sotto in piazza. L’intera area è stata allestita con  auto d’epoca e grandi specchi oltre ai pannelli per renderla quasi invisibile dal resto del quartiere.

Palazzo Ganci Festa Dua Lipa

La cena per gli ospiti della star e del neo marito viene servita sui tavoli in piazza. tutta la piazza Croce di Vespri è diventata un grande ristorante all’aperto e Palazzo Ganci, set di tanti film è diventato lo spogliatoio della coppia d’oro

La cena

Festa in due parti

Prima della cena la Gam si era aperta per un un percorso dedicato agli ospiti. Una visita guidata e personalizzata lungo un protetto anche da occhi indiscreti e dai teleobiettivi dei paparazzi che non sono solo i fotografi locali: specialisti del foto gossip sono arrivati anche dall’Inghilterra.

La festa vera e proprio a Bagheria

Ma la festa vera e propria si terrà stasera a Bagheria: l’intera Villa Valguarnera è riservata all’evento e già blindata. Intorno alla monumentale villa  strade già chiuse da ieri. E’ stata istituita anche una no fly zone per i droni. Tutto blindato nonostante le proteste di residenti e commercianti. Nulla si sa e nulla si saprà. Almeno questa l’intenzione.

 

Fotografie gentilmente offerte da Ezio Cairoli
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