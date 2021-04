LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Giornata prevalentemente grigia e nuvolosa quella di domani, 21 aprile, in Sicilia. Nubi sparse, infatti, si presenteranno sull’Isola per un peggioramento generale delle condizioni. Precipitazioni sono previste soprattutto nel pomeriggio ed in serata.

Di primaverile, dunque, continua ad esserci pochino. Temperature in lieve aumento ovunque. Le minime andranno da 1 grado di Enna ai 12 di Trapani mentre le massime oscilleranno tra i 16 di Enna ed i 22 di Siracusa. Generalmente in molte province e località si raggiungeranno ed in qualche caso si supereranno i 20 gradi. I venti saranno moderati ma soffieranno di più rispetto ad oggi.

Nel resto d’Italia

La giornata al nord presenterà un graduale peggioramento del tempo dai settori di nordovest verso Alpi e Prealpi del Triveneto. Attesi rovesci e temporali anche forti. Molte nubi in pianura. Venti meridionali.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sulla Sardegna con piogge soprattutto sul sassarese e sui rilievi dell’Abruzzo. Sul resto delle regioni nubi sparse.

Al sud, invece, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su Campania e Sicilia occidentale.

Per giovedì 22 aprile

La giornata al nord sarà caratterizzata da un tempo più instabile sui rilievi del Triveneto, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni e settori. Venti meridionali.

In centro, la giornata sarà contraddistinta da un tempo più piovoso su bassa Toscana, Lazio, Umbria e regioni adriatiche, temporali su Sardegna orientale, piovaschi altrove. Venti di Scirocco.

Al sud, infine, si prevede cielo coperto su tutte le regioni e precipitazioni diffuse, anche moderate. Locali schiarite e meno piogge sulla Sicilia, specie occidentale.