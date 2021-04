LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Prevista una tregua per il maltempo in buona parte della Sicilia per la giornata di domani, 20 aprile. I cieli saranno sereni o poco coperti nella zona occidentale dell’Isola mentre nubi sparse sono previste nel Catanese. Nelle altre province, invece, è previsto un cielo poco nuvoloso.

Le temperature generalmente sono in rialzo rispetto a quelle di oggi ed a quelle registrate nel weekend appena mandato agli archivi. Le minime andranno dagli 0 gradi di Enna agli 11 di Palermo e Trapani. Mentre le massime oscillano tra i 22 gradi previsti a Siracusa ed i 13 di Enna.

Generalmente a mezzogiorno la temperatura si aggirerà attorno ai 20 gradi a Catania e li sfiorerà ad Agrigento (previsti 19 gradi). I venti sulla Sicilia saranno moderati. Ma da mercoledì potrebbe esserci un peggioramento con una primavera che ancora stenta a sbocciare definitivamente.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata di domani sarà caratterizzata da una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio il tempo sarà più instabile sui rilievi del Triveneto. Venti deboli settentrionali.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio si svilupperanno temporali sugli Appennini e zone limitrofe ad essi.

Nel resto del Sud la giornata inizierà con una mattinata con qualche temporale sui monti calabresi e poche nubi altrove, un pomeriggio con precipitazioni sugli Appennini e in Puglia.

Per mercoledì 21 aprile

Nord: graduale peggioramento del tempo dai settori di Nordovest verso Alpi e Prealpi del Triveneto. Attesi rovesci e temporali anche forti. Molte nubi in pianura. Venti meridionali.

Centro: la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sulla Toscana settentrionale con isolati temporali. Cielo con nubi sparse altrove, salvo qualche piovasco sul sassarese.

Sud: la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su Campania e Sicilia occidentale.