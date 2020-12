Su proposta del Dirigente dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., la Giunta comunale ha approvato – nella seduta del 21 dicembre scorso – una delibera (la n.327) con la quale viene approvato un atto di indirizzo per l’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo straordinario della Regione Siciliana (L.R.18/2020), pari a 900mila euro, a seguito dell’alluvione del 15 Luglio 2020.

“Dopo l’avvio della procedura per la dichiarazione di stato di calamità e la disponibilità del Governo regionale al trasferimento delle somme già stanziate – dichiara il sindaco, Leoluca Orlando – entro breve tutto sarà pronto perché i cittadini possano comunicare in modo trasparente e verificato i danni subiti, con l’auspicio che la stessa sia quanto più rapida possibile da parte dello Stato e della Regione”.

In conseguenza delle richieste risarcitorie da parte dei cittadini colpiti, a vario titolo, dalla calamità, l’atto di indirizzo approvato prevede una serie di requisiti e condizioni per potere accedere al contributo straordinario concesso dalla Regione Siciliana.

In particolare, il riconoscimento e l’attribuzione del contributo straordinario viene condizionato alla sussistenza del nesso di causalità diretto tra l’evento calamitoso verificatosi e i danni subiti.

L’eventuale erogazione del contributo straordinario avverrà, in favore di tutti i richiedenti ammessi, dando proporzionale priorità ai “soggetti privati” con ISEE 2020 più basso (secondo una Tabella, estrapolata dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’A.A 2020/21 approvato il 21.04.2020 dall’Università degli Studi di Palermo) ed alle “imprese” con danno più elevato, secondo un’apposita graduatoria che si andrà a determinare.

Il contributo straordinario potrà riguardare danni fisici subiti dalla persona o all’abitazione, all’arredamento, a magazzini, negozi ed attività commerciali, a veicoli.

Per coloro che non hanno presentato a suo tempo richiesta di contribuzione, verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale un avviso con il quale potranno presentare richiesta di erogazione del contributo.

Un gruppo di lavoro appositamente individuato, avrà il compito di pubblicare il suddetto avviso corredato dalla documentazione necessaria all’esame delle richieste di erogazione del contributo straordinario e di effettuare una ricognizione di tutte le richieste di risarcimento danni già pervenute, nonché di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per il riconoscimento e l’erogazione del contributo.