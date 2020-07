“Il sottopassaggio deve essere interamente prosciugato per escludere che ci possano essere ancora dei corpi. Su questo siamo in attesa, fiduciosi, perché vorrà dire che tutte le persone sono riuscite a mettersi in salvo. Dobbiamo verificare perché non possiamo escludete altro. Le auto che sono state estratte al momento non avevano nessuno all’interno”, lo ha detto il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani.

“La fine delle operazioni consentirà di ripristinare la circolazione. Si sta lavorando per provando a liberare la tratta direzione Trapani. Quel tratto di strada è già prosciugato si tratta di ripulire l’asfalto e verificare l’assetto.

L’impegno che è stato preso dal Comune nel giro di qualche giorno di ripristinare la circolazione. Noi abbiamo assicurato il concorso di tutto ciò che può servire per potenziare lo sforzo.

C’è anche la rimozione di tutte le auto che si trovano nel tratto di tre chilometri più colpiti dal nubifragio. Anche su questo il sindaco sta predisponendo un provvedimento per poter spostare i veicoli e guadagnare tempo”.