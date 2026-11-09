L'incontro alla Camera di Commercio

Nunzio Reina è il nuovo presidente della delegazione di Confimprese Italia per la Città Metropolitana di Palermo. La nomina, firmata dal presidente nazionale Guido D’Amico, è stata ufficializzata durante un incontro programmatico alla Camera di Commercio di Palermo Enna, istituzione di cui Reina è già vicepresidente.

L’evento ha segnato il debutto del programma “Semplificare, Competere, Eccellere”, una strategia pensata per dare risposte concrete a un tessuto economico composto quasi interamente da microimprese e attività familiari. Tra le novità di spicco figurano l’ingresso nella squadra di Ignazio Ferrante (Associazione Fioristi) e l’annuncio di importanti novità sul fronte della burocrazia comunale e della formazione artigiana.

Stop ai costi per il cambio di destinazione d’uso a Palermo

Ad aprire il capitolo delle semplificazioni è stato lo stesso Reina, annunciando la risoluzione di un problema storico per i negozi del capoluogo: “Le destinazioni d’uso C1 e C3 per i servizi alla persona, come i parrucchieri, non esistono più come vincolo separato. Abbiamo ottenuto la modifica senza dover passare dal Consiglio comunale: queste attività tornano in C1 senza aggravi di costi per le imprese”.

Una misura confermata dall’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, che ha sottolineato l’estensione del silenzio-assenso per le Scia commerciali nell’ottica di snellire i 692 adempimenti burocratici nazionali censiti da uno studio di Confimprese.

Arriva la “prova d’arte” per gli artigiani

La novità più rilevante per il comparto artigiano (acconciatori, estetiste, sarti, panificatori e operatori edili) arriva invece dalla Regione Siciliana. Attraverso una nota dell’assessora al Lavoro, Nunzia Albano, è stato annunciato l’iter per l’introduzione della “prova d’arte”.

Questo nuovo meccanismo, fortemente richiesto dai sindacati e dalle associazioni di categoria, permetterà di sostituire i lunghi anni di corsi teorici con un esame pratico davanti a una commissione di esperti. Chi possiede già la capacità lavorativa potrà così dimostrare il proprio talento sul campo e ottenere direttamente il via libera per avviare l’attività.

Le voci dei protagonisti e delle istituzioni

Il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha rivendicato lo spirito dell’operazione: “Uniamo due storie di sindacato per mettere davanti a tutto i bisogni reali degli associati. Noi siamo dalla parte delle imprese senza se e senza ma, e questo percorso si estenderà a tutta la Sicilia”.

Pronta la risposta di Reina, che a 75 anni accetta la sfida “con serietà, sincerità ed onestà”.

All’incontro ha preso parte il mondo politico cittadino e nazionale. Il sindaco Roberto Lagalla ha ricordato la centralità delle microimprese (in Sicilia le grandi aziende sono meno di dodici) annunciando che il Comune è adesso al lavoro sul riordino dei mercati.

Sul fronte dello sviluppo, l’assessore Maurizio Carta ha richiamato la necessità di una visione urbana legata a mobilità e casa, mentre la deputata Carolina Varchi ha ricordato le misure del governo nazionale come la Zes unica per il Mezzogiorno e il taglio del cuneo fiscale. Il deputato Davide Faraone ha invece sollecitato flessibilità per colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, mentre il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese, ha presentato una nuova mappa telematica quartiere per quartiere per orientare chi vuole aprire un’attività in città.