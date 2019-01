Ancora una aggressione su un autobus dell’Amat a Palermo dopo il violento pestaggio di un autista il 30 dicembvre scorso. A farne le spese, stavolta, non l’autista ma un controllore. L’episodio è avvenuto questa mattina nei pressi del Villaggio santa Rosalia sulla linea 109.

L’episodio è avvenuto in via Brasa poco distante dall’Università. Due controllori erano saliti sul mezzo per verificare i biglietti dei passeggeri ma un uomo, sprovvisto del tagliando di viaggio, ha subito dato in escandescenze iniziando ad insultare uno dei due verificatori. Dalle parole si è presto passati ai fatti e l’uomo, nel tentativo di scendere dal mezzo per evitare la multa, ha spintonato il controllore. Al rifiuto dell’operatore Amat di farsi sono volati ulteriori spintoni. A questo punto il collega dell’aggredito ha chiamato la polizia ma l’arrivo a breve delle volanti invece di placare gli animi ha surriscaldato ulteriormente il clima e l’uomo ha iniziato a sferrate pugni colpendo il controllore al torace.

L’esagitato passeggero è stato bloccato poco dopo dagli agenti, identificato e denunciato per aggressione. Il controllore ha riportato solo qualche livido e ha rifiutato anche il trasporto in ospedale